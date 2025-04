Turismo, più autobus per le spiagge 

Il Festival della bottarga a ottobre per allungare la stagione, autobus da Cabras a Is Arutas e San Giovanni a partire da maggio. Sono alcune proposte che ieri i titolari delle strutture ricettive del Sinis hanno avanzato agli amministratori comunali durante un incontro per fare il punto sulla stagione estiva. Non sono mancati i dati, i consigli, i problemi da risolvere. Il sindaco Andrea Abis ha avvisato: «Siete autorizzati a prendere a urla chi sta rubando le piantine che il Comune ha messo a dimora nella nuova strada per Tharros. Quello che sta accadendo a San Giovanni è vergognoso, è indice di miserabile degrado».

I dati

Il sindaco ha annunciato che rispetto allo scorso anno ci sarà un incremento di turisti del dieci per cento. Così dicono le compagnie aeree e navali. «Nel 2024 abbiamo registrato 32mila presenze, rispetto alle 28mila del 2023 e le 27mila nel 2022. Cabras è una realtà che sta crescendo anche grazie agli operatori. Il fatto che sia difficile trovare una casa in affitto per tutto l'anno ci dice che stiamo lavorando bene». Finalmente quasi tutti ora versano la tassa di soggiorno: «Nel 2024 - va avanti - sono stati versati 180mila euro. Una cifra importante».

Le richieste agli operatori

Abis, dopo aver ricordato i problemi come i continui guasti alla rete idrica e alla presenza esagerata di zanzare, ha spiegato: «Bisogna lavorare sulle chiusure delle strutture. Ci sono giorni, anche in estate, che tanti ristoranti sono chiusi e questo non va bene». Abis poi chiede agli operatori di fare squadra per promuovere il territorio: «In diversi paesi molto più piccoli i cittadini sono riusciti a far nascere il Centro commerciale naturale. Perché questo non succede a Cabras? La Regione è molto presente con queste realtà. Serve programmazione, spirito di cooperazione». Poi chiede anche di spiegare agli ospiti di rispettare la costa: «Noi, a differenza di altri Comuni, non abbiamo chiuso nessuna spiaggia»

Le proposte

È stata Rosalba Loi, operatrice turistica, a chiedere al sindaco di confrontarsi subito con l'Arst: «Molti turisti arrivano senza un mezzo - ha detto - e quando ci chiedono di voler raggiungere il Sinis non abbiamo risposte. Servono autobus da maggio». Giuseppe Tinti, operatore: «Perchè non pensare a qualche agevolazione economica per i turisti che alloggiano a Cabras e Solanas? Perché devono pagare le stesse cifre dei vacanzieri che alloggiano in altre zone della provincia? ».

