Turismo, piano anti-invasione 

In trincea contro gli assalti turistici senza criterio. La Provincia dell’Ogliastra studia un piano integrato che eviti il sovraffollamento e rispetti l’ambiente. Per garantire così un godimento più fluido, sicuro e qualitativo della terra della longevità. L’idea di fondo c’è e pure la volontà politica, come confermano le linee programmatiche dell’entità istituzionale presieduta da Alessio Seoni. Si vuole evitare che il fenomeno vada a impattare negativamente sia sulla qualità della vita percepita dei cittadini sia sulle esperienze dei visitatori.

Il modello

La futura pianificazione provinciale non potrà che ispirarsi al modello Baunei, il primo centro italiano ad aver adottato il numero chiuso su una spiaggia (Biriala). «Era il 2016. All’epoca fu una scelta coraggiosa tanto che parecchi storsero il naso. Oggi tutti guardano e seguono il modello Baunei», dice con una ventata d’orgoglio il sindaco, Stefano Monni. «La salvaguardia dei beni ambientali e la sicurezza delle persone - prosegue il primo cittadino - rappresentano il futuro della nostra economia e della società. Sono convinto che respingere l’overtourism sia una scelta strategica fondamentale».

Arginare il fenomeno del sovraffollamento nei singoli centri può essere un assist cooperativo: «Le politiche ambientali possono calmierare l’assalto indiscriminato e distribuire il flusso turistico sull’intero territorio».

L’imprenditore

«Oggi in Ogliastra non esiste una criticità di overtourism generalizzato, ma una pressione concentrata su alcuni attrattori nel periodo centrale della stagione estiva, come le cale della costa di Baunei. Accolgo con favore l’iniziativa della Provincia, auspicando che rappresenti finalmente l’occasione per costruire, insieme alla comunità e agli operatori economici, una governance solida e condivisa, capace di definire una visione territoriale chiara e di lungo periodo». Lo dichiara Francesco Bovi, manager del gruppo turistico Bovi’s Hotels. «Solo con una programmazione integrata sarà possibile valorizzare le peculiarità del territorio e mettere a sistema elementi già esistenti, superando l’attuale frammentazione. La sfida è trasformare una somma di attrattori in una destinazione riconoscibile, capace di competere nell’ecosistema Sardegna e nel panorama internazionale».

