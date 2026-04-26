Turismo, personale cercasi 

Cuochi, camerieri e barman sono figure introvabili. Reperire lavoratori nel settore della ristorazione resta un rebus. Con l’estate che bussa, i titolari di attività ricettive e locali, dal mare all’interno, guardano soprattutto al mercato esterno all’Isola per completare gli organici. Solita liturgia, quando la primavera diventa prorompente e gli esercizi commerciali stagionali tirano su le serrande aspettando i turisti. Succede sempre così: d’inverno si predica la formazione professionale, all’alba della stagione si fa fatica a riempire le caselle.

Posti vacanti

«Il problema del personale - afferma Ivan Puddu, proprietario del locale Mec Puddu’s, già preoccupato per l’incertezza causata dalle dinamiche internazionali - è molto serio, oggi trovare figure formate e competenti in ruoli come barman-barlady, cuochi, pizzaioli, aiuto pizzaiolo e camerieri con esperienza è diventata una missione impossibile. La domanda di figure per il turismo è superiore all’offerta del territorio».

Reclutarli dall’esterno fa lievitare i costi: «È indispensabile ricorrere ai fuori sede, con grandi rischi di incappare in persone non competenti e con costi importanti per reperire gli alloggi. Una dinamica che si riflette sui costi aziendali e crea incertezze». A Bari Sardo, il chiosco Su Zilleri setaccia il mercato alla ricerca di un lavapiatti e un comis di cucina. Eppure taluni mestieri, come il barman, stuzzicano la curiosità. Di recente la Confcommercio Nuoro-Ogliastra ha organizzato allo Skipper di Tortolì un’iniziativa che ha registrato un’ampia partecipazione, a conferma di quanto il mondo della mixology sia oggi uno strumento fondamentale per innovare, distinguersi e valorizzare l’identità locale.

Il sindacato

A confermare le difficoltà è anche Sara Lorrai, segretaria di Fisascat Cisl Ogliastra. «Le criticità sono sempre le stesse, ma tra gli operatori - sottolinea - si sta facendo larga l’abitudine di allestire lo staff già al termine della stagione. Con il passare degli anni la criticità è destinata a crescere. I motivi sono legati a denatalità e migrazione verso altri settori che garantiscono contratti più lunghi».

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