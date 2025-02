«Turismo, per crescere bisogna investire sulla bassa stagione» 

La Sardegna non vive di turismo. Come cambiare la rotta? E il modello di continuità territoriale aerea, come si sposa con le dinamiche del mercato? Sono i temi sviscerati nella prima delle quattro giornate della Scuola di Formazione politica promossa dai Riformatori sardi e introdotta dal responsabile Umberto Ticca. Fermo restando, ha spiegato ieri l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu, che «il turismo è influenzato direttamente dalla situazione geopolitica». E di geopolitica ha parlato il primo ospite della scuola, l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini: «Il modello che ha in testa Putin per l’Ucraina è quello di un’altra Bielorussia. In sintesi, per l’Europa è un momento epocale. I rischi ci sono, ma anche le opportunità. Questa è una grande sveglia. Non si può più pensare che ci proteggono gli americani, che tanto il gas lo prendiamo a prezzi bassi dalla Russia, e che con la Cina facciamo un sacco di affari...così è troppo comodo. In questa fase storica in cui chi ha volontà di potenza esercita quella volontà, allora l’Europa se c’è batta un colpo».

Le sfide

Cuccureddu l’ha chiarito subito: «In Sardegna il turismo incide sul Pil per l’8%, 3,5 punti in meno del livello nazionale. Siamo una delle Regioni meno turistiche d’Italia». Come si cambia passo? «Occorre mutare paradigma e non lavorare sul mono prodotto balneare che è stato fallimentare. Piuttosto, dobbiamo accendere i riflettori sulla Sardegna per una settimana (quella con la maggior propensione alla spesa e al viaggio) in ciascun mese di bassa stagione, per far sì che con motivazioni diverse attraiamo flussi». Come è stato fatto per l’ultimo Capodanno. L’assessore ricorda che «la Sardegna è una delle uniche regioni in Europa senza un soggetto che fa governance del turismo». Ebbene, «dobbiamo darcela. Ci sarà un sistema di dmo articolato su tre livelli: regionale (che brandizzerà i prodotti turistici), provinciale per far tornare il turismo nei territori, libero (in cui ci sarà la possibilità che ciascun comune o area omogenea si aggreghi). L’obiettivo è quello di «orientare dall’improvvisazione alla professionalità il modello turistico sardo». Per perseguirlo bisogna «rafforzare l’osservatorio del turismo che sarà il cardine di tutte le politiche turistiche. Gli unici dati che la Regione elabora sono quelli sugli arrivi e le presenze. Non è poco ma bisogna fare di più, anzi lo stiamo già facendo grazie alla firma di alcune convenzioni (per esempio quella con Mastercard) che ci permettono di tracciare a campione le spese in banconota digitale dei turisti. Questo e altre indagini ci danno una grande capacità di prevedere».

Continuità

Ovviamente, fa presente Roberto Devoto, esperto di trasporto aereo, «si parla tanto di turismo, ma abbiamo bisogno che i turisti arrivino». Dal 2007 al 2024, ha spiegato, «la Sardegna ha fatto un balzo enorme in termini di traffico, in aumento dell’81% da 5,5 milioni a 10,4 milioni». Tuttavia, non sono aumentati i passeggeri in continuità, bensì quelli nazionali non compresi nelle rotte agevolate e gli internazionali. Interventi anche di Andrea Giuricin, esperto di trasporti e di Pierpaolo Vargiu, presidente dell’associazione La Sardegna verso l’Unesco. Ha chiuso i lavori l’ex assessore ai Trasporti Antonio Moro (Psd’Az), che senza giri di parole ha detto: «Il mercato sardo in termini di residenti senza gli oneri di servizio pubblico sarebbe in balia di un mercato non di concorrenza». E infine: «Consegnare le porte di accesso della nostra Isola a un fondo privato significa consegnare il futuro dell’Isola in mano di chi persegue solo il profitto». ( ro. mu. )

