Turismo, passa lo straniero 

Stagione turistica sempre più anticipata dunque: una segnale cui gli amministratori dorgalesi hanno prestato attenzione, giocando d’anticipo con una serie d’interventi dedicati al decoro urbano, come affermato dall’Assessore ai lavori pubblici Gianmaria Ruiu: «Si è proceduto con la manutenzione del verde urbano, la pulizia straordinaria di tutto il fronte mare e alcuni interventi di ripristino di parti danneggiate. Tutti lavori necessari e imprescindibili per un Comune a vocazione turistica come Dorgali, che ospita ogni anno numerosi visitatori».

«Se le presenze di aprile sono state più o meno costanti rispetto all’anno scorso, segnaliamo un importante +20% di richieste per l’alta stagione» -dati alla mano è il riscontro di Sara Branca, socia dell’agenzia di servizi per soggiorni turistici “Ti porto al mare”. «Se c’è un’inversione di tendenza rispetto al 2022 -continua Branca- è il totale crollo, perlomeno nel nostro limitato campione di riferimento, delle prenotazioni di turisti inglesi, mentre abbiamo molte prenotazioni di italiani, seguite dai tedeschi, svizzeri e statiunitensi». Numeri confermati anche dal ristoratore ed albergatore gononese Marco Mura: «Nonostante il meteo, ad aprile abbiamo lavorato meglio rispetto all’anno scorso, con tantissimi stranieri, specialmente tedeschi e francesi, forse anche grazie alla promozione della Sardegna nelle fiere internazionali».

È il turismo straniero il vero motore del turismo prestagionale: ne sono convinti diversi operatori turistici di Dorgali e Cala Gonone, che hanno segnato numeri incoraggianti nel micro-turismo, nel settore alberghiero, nei servizi e nella ristorazione. Se nei fine settimana è il turismo interno a farla da padrone, nei feriali è sempre più vivace e attiva la presenza di stranieri, che hanno letteralmente ripopolato il centro storico di Dorgali. Il trend positivo, anche rispetto a pochi anni fa, secondo molti osservatori sarebbe dovuto all’incremento di piccole attività a conduzione familiari, i B&B e gli affittacamere, che oltre a fornire alloggio sono abili protagonisti della promozione online e capaci di fare rete con gli altri servizi al turismo, dai noleggi di bici elettriche alle escursioni in Supramonte.

Numeri incoraggianti

Il Comune

Attrazioni

Anche i grandi classici dell’offerta dorgalese, come le grotte di Ispinigoli, aperte tutto l’anno, hanno registrato 408 presenze fra Pasqua e Pasquetta, battendo anche altri siti come le Grotte del Bue Marino, che si sono fermate a 315 presenze.

Formula vincente

Eventi straordinari, come la Magnalonga dorgalese,andata in scena di recentei, hanno movimentato in una sola giornata duemila persone. Presenze che, aldilà del numero, confermano la dinamicità della realtà dorgalese-gononese, la capacità di diversificare e rinnovare l’offerta per un turismo anch’esso in continua evoluzione.

