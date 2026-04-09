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Alghero.
10 aprile 2026 alle 00:27

Turismo, Pasqua di buon auspicio 

Niente exploit ma segnali incoraggianti, il boom è atteso a fine aprile 

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Pasqua senza exploit, ma con segnali incoraggianti per il turismo ad Alghero. Il bilancio tracciato dal Consorzio turistico Riviera del Corallo parla di un’occupazione soddisfacente, trainata soprattutto dalle strutture ricettive del centro urbano, le uniche aperte tra l’altro. «Non si tratta di un boom ma comunque siamo abbastanza soddisfatti, soprattutto gli alberghi cittadini hanno lavorato bene, con una durata media di soggiorno di 2 o 3 giorni», spiega la presidente Bianca Bradi.

Dall’Est

A sostenere i numeri delle festività è stato in particolare il mercato dell’Europa dell’Est, con una presenza significativa di turisti polacchi. Non sono mancati arrivi dalla Spagna e dal mercato nazionale, mentre una quota di visitatori provenienti da Germania e Francia ha raggiunto l’Isola via Olbia per poi includere Alghero nel proprio itinerario. Bene anche il comparto degli agriturismi, che hanno registrato il tutto esaurito nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, confermando l’attrattività delle esperienze legate al territorio.

Calo a primavera

Archiviato il periodo festivo, però, il settore si prepara ad affrontare la consueta fase di rallentamento. Le previsioni per aprile e maggio indicano un calo delle presenze, in attesa della ripartenza. Gli operatori parlano delle “due settimane di deserto turistico” che seguono Pasqua, una finestra critica prima dell’avvio della stagione vera e propria. La maggior parte degli hotel, infatti, riaprirà nell’ultima decade di aprile, con l’obiettivo di agganciare la domanda primaverile. A pesare sulle prospettive resta l’incognita del caro-carburanti, legata alla congiuntura internazionale. Un fattore che incide direttamente sui flussi verso un’isola raggiungibile prevalentemente in aereo e che rappresenta una vera e propria spada di Damocle per le imprese del comparto.

Fiducia

Nonostante le incertezze, il presidente di Federalberghi, Stefano Visconti, guarda avanti con fiducia. «Alghero e la Sardegna in generale mantengono il fascino anche fuori dai classici mesi balneari», assicura. A fare la differenza, sottolinea, sono l’offerta enogastronomica e un contesto ambientale di grande pregio, leve su cui il territorio continua a puntare per allungare la stagione e consolidare i flussi anche nei mesi di spalla.

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