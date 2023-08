Turismo, ora viene il bello 

Il bel tempo è l’alleato ideale degli escursionisti. Frotte di pe rsone affollano i due porti turistici dell’Ogliastra. Alle 18.30 di ieri l’assembramento di gente al Marina di Arbatax ha riportato tutti a fine luglio. Lo stesso a Santa Maria Navarrese dove, nel tardo pomeriggio di martedì, al bar e sulle banchine la folla era quella dei giorni migliori da fine luglio a Ferragosto. Sono anche i transiti di yacht e barche a vela a confermare che quest’angolo di Sardegna ha catturato nuovi mercati. «Di nuovo - afferma Franco Ammendola, direttore del Marina di Arbatax - c’è stato che sono incrementati i transiti di barche di notevoli dimensioni, su tutte quelle da 50 metri». Yacht di lusso anche a Santa Maria Navarrese, in prevalenza di armatori stranieri.

La crescita

Il giro d’affari è cresciuto rispetto a un anno fa, con gli addetti ai lavori che parlano di aumento medio di transiti e operazioni del 20 per cento. Da una parte si registra una crescita stimata dei fatturati, dall’altra ci sono alcune certezze per l’occupazione, con oltre 150 addetti nel settore del turismo nautico tra Arbatax e Santa Maria Navarrese. Numeri che esulano dal dato complessivo del personale impiegato nella filiera, comprendente i comparti che ruotano attorno al mondo delle barche: la manifattura, i servizi e il commercio. Al Marina di Arbatax i flussi più elevati parlano straniero: «Francesi, tedeschi e inglesi. Mediamente - dice Ammendola - si fermano un giorno e poi proseguono. Ma ci sono anche clienti storici che si sono consacrati all’Ogliastra, zona frequentata da tanti sardi».

Le escursioni

Resistono le escursioni lungo la costa di Baunei, vero e proprio business di un mercato che per qualcuno è inflazionato nel numero di imbarcazioni. «Questa settimana - ammette Salvatore Cabras, presidente del Consorzio marittimo Ogliastra - i numeri dei passeggeri che hanno scelto le nostre imbarcazioni sono importanti. Sono soprattutto sardi ma anche stranieri». Vero è che il calendario è già proiettato verso l’ultima settimana d’agosto. «Crediamo che, da lunedì prossimo, arriverà un netto calo di presenze. Per settembre le previsioni di presenze non sembrano straordinarie». Eppure per i gommoni la stagione non sembra essere andata a gonfie vele, in virtù del fatto che giugno e parte di luglio sono stati condizionati dal maltempo. «A conti fatti siamo partiti il 10 luglio, quando si è assestato il tempo. Questa settimana stiamo lavorando a pieno ritmo». Anche ieri, come racconta il titolare Flaviano Stochino, i gommoni della Flamar vacanze hanno preso tutti il largo. «Si sta lavorando a pieno regime e un po’, dai giorni di Ferragosto, si è raddrizzata la situazione rispetto alle precedenti settimane». Ma, almeno per quanto riguarda la stagione dei gommoni, il coordinatore dell’associazione Operatori del diporto associati a Confcommercio non esulta: «Sottotono rispetto al 2022».

