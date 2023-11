«Turismo oltre l’estate? All’Isola serve un piano sulle quattro stagioni» 

«Anche in Sardegna abbiamo quattro stagioni, sa?».

Cambiamento climatico a parte, certamente sì.

«E allora, invece di parlare di destagionalizzazione, di allungamento della stagione, la Regione dovrebbe avere un piano di marketing turistico articolato in quattro stagioni, con quattro o più prodotti diversi proposti a diverse tipologie di mercato. Basta guardare a cosa fanno altri territori...».

Per esempio dove?

«In Trentino. Anni fa dissi a un assessore: dovresti chiudere gli uffici per sei mesi e portare tutti a vedere come si lavora lì. Ecco, loro sono organizzati per un piano di marketing strutturato in quattro stagioni. Si può imparare guardando a chi ha fatto da apripista».

Nel pieno del calendario delle sagre autunnali, mentre le imprese dell’accoglienza cominciano ad archiviare anche un buon mese di ottobre, viene da domandarsi se - al netto del problema dei trasporti e dei voli - la Sardegna può davvero ambire a diventare una meta turistica pure fuori dai depliant di spiaggia e mare. «Qualche esperienza c’è già, non partiamo da zero», avvisa Giuseppe Melis, docente di marketing del turismo dell’Università di Cagliari. «Ma ci sono alti e bassi, esperienze frammentate. C’è da lavorare tanto per diventare massa critica capace di attrarre. Però una premessa va fatta...».

Quale?

«Il problema dei trasporti rimane una criticità che va assolutamente affrontata e risolta, sia per il diritto alla mobilità dei sardi, sia per la necessità di chi vuole venire in Sardegna senza doversi dissanguare».

Prezzi per turisti ricchi.

«Di recente la rivista Forbes, pubblicata negli Stati Uniti, ha incluso la Sardegna tra le prime 24 mete turistiche del prossimo anno. Unica destinazione italiana. Certo, si tratta di un segmento di fascia medio-alta o di lusso, meno influenzato dai prezzi, ma non significa che chi ha grandi disponibilità è disposto a pagare qualunque cifra».

Sagre, escursionismo, cammini, visite nei vigneti. In Sardegna non c’è solo l’estate.

«Infatti dico che non partiamo da zero, ma bisogna darsi da fare perché l’Isola diventi una meta, una destinazione anche nelle altre stagioni. Ci sono tanti spazi di mercato che possono essere occupati in maniera intelligente operando secondo criteri di sostenibilità: dal turismo di prossimità, che spinge anche tanti sardi a conoscere meglio la propria terra; al turismo rurale, al viaggio lento di lusso con esperienze in mezzo alla natura».

Come si procede?

«Bisogna intervenire a più livelli. Al primo c’è la Regione, che deve fare da guida, avere una visione e dare linee di indirizzo, mettendo a disposizione risorse per migliorare le capacità dei territori di essere sempre pù attrattivi, accoglienti e infrastrutturati».

Poi chi?

«Gli enti territoriali, i comuni e le singole comunità locali, gli operatori».

Ha richiamato l’importanza del turismo di prossimità, il turismo interno.

«È una delle opportunità da sfruttare perché offre la possibilità di scoprire luoghi sconosciuti, ma di grande fascino. I sardi conoscono poco la Sardegna, anche se devo dire che tanti cominciano a visitare i territori con crescente interesse. Il che aiuta le comunità locali».

Come le sagre.

«Creano attrazione, ma hanno il limite di esaurire la loro portata nei giorni in cui si svolge l’evento. Nel resto dell’anno sono pochi gli operatori e le comunità che rimangono aperti e disponibili ad accogliere».

Uno dei problemi per tanti sindaci è la gestione dell’enorme flusso di visitatori durante una sagra.

«È ciò a cui si deve pensare quando si fa programmazione turistica: valutare l’impatto dell’aumento di presenze, che non crea solo vantaggi ma anche tanti disagi sul fronte inquinamento, rifiuti, sicurezza. Il problema è distribuire le presenze nel territorio».

Ci sono sagre in diversi territori, non solo in Barbagia; e ciascun cartellone conta tre, quattro comuni ogni fine settimana. Solo che poi alcune sono sovraffollate e altre poco conosciute.

«Per questo intanto serve una programmazione, un intervento fatto a più livelli a partire dalla Regione. Quanto ai comuni, oltre a diluire gli eventi anche in altri periodi dell’anno, dovrebbero imparare a lavorare insieme. Il paese non regge l’impatto? Basterebbe che il sindaco dicesse alla sua comunità che non è possibile garantire qualità accogliendo tutti, magari invitando i turisti a visitare anche le altre sagre».

Impossibile.

«Perché? Non si è capito che la concorrenza non la fa il mio vicino. I nostri concorrenti non stanno in Sardegna, bensì fuori dall’Isola».

Il primo passo qual è?

«Bisogna imparare a darsi valore reciprocamente. Fa parte della cultura d’impresa: competizione ma anche cooperazione. Se io non sono in grado di soddisfare una domanda aggiuntiva, indirizzo i turisti dai miei colleghi. Tanti in Sardegna lo fanno già, non voglio generalizzare. Ma deve diventare l’atteggiamento di tutti, perché è così che si costruiscono proposte appetibili e si fa breccia nel cuore del viaggiatore».

