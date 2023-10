Turismo nuragico, l’anno d’oro  

Andare oltre la bellezza delle spiagge, il trekking e il cibo. La stagione appena trascorsa è stata un anno d’oro per l’archeturismo. Migliaia di visitatori, da inizio anno, molti dei quali stranieri, e scolaresche in fila per scoprire i tesori nuragici. Complice un autunno mai cominciato, il numero di accessi è andato ben oltre le più rosee aspettative delle società di gestione e dei Comuni. «Sta andando davvero molto bene, i flussi sono continui e soprattutto nei fine settimana registriamo accessi importanti», racconta Alessandra Garau, una delle coordinatrici di Archeonova, insieme a Mariangela Cau, che gestisce i complessi di S’Arcu ‘e is Forros e Sa Carcaredda, a Villagrande.

Turisti in aumento

Il 2023 al parco Seleni è stato l’anno dell’inaugurazione del NurArcheo Park. È una costola attrattiva del vero e proprio parco archeologico dell’area che comprende due tombe dei giganti e il villaggio nuragico. «Stiamo lavorando ai livelli di giugno e luglio. La stagione ha riservato un 30 per cento in più rispetto allo scorso anno», dice Salvatore Acampora, operatore culturale della cooperativa La Nuova Luna che gestisce il sito. Numeri che avrebbero potuto essere anche superiori, se non fosse stato per il servizio a singhiozzo offerto dal Trenino verde. «La totale assenza di programmazione del vettore - aggiunge il vicepresidente della coop - ha generato una minusvalenza e quei numeri ci sono mancati. Tuttavia, nonostante questo grosso handicap, le varie campagne di scavo condotte negli ultimi anni hanno creato molto interesse, soprattutto nel turista attivo». Tra i partner de La Nuova Luna, beneficiaria di un finanziamento Pnrr di 35 mila per la transizione digitale, anche il Politecnico di Milano e l’Università di Chicago. La Nuova Luna, da quest’anno, gestisce anche il complesso di Scerì, a Ilbono. «Anche qui - conferma Acampora - c’è stato un incremento notevole di visitatori e un miglioramento dell’offerta turistica, anche grazie agli investimenti del Comune». I siti di Lanusei e Ilbono sono coordinati dall’archeologo Nicola Dessì.

Futuro roseo

Sabato a Villagrande hanno accolto due gruppi numerosi: «Anche settembre – afferma Alessandra Garau - è andato molto bene. Abbiamo già ospitato la prima scolaresca e stiamo lavorando per i laboratori primaverili». A Tortolì, dopo mesi di silenzio, S’Ortali ‘e su monti ha riaperto i battenti il 9 settembre scorso con la gestione affidata al Consorzio sistema culturale Sardegna. Troppo breve il periodo di tempo del servizio per tracciare un bilancio, anche se in queste settimane i visitatori, sia sardi che stranieri, non sono mancati.

