Turismo, nuove imprese progettate dai giovani 

Domani dalle 11.15 alle 12.50 si svolge nell’aula magna dell’istituto superiore “Lorenzo Mossa” di Oristano, l’ultimo atto del progetto “Turismo in una Mossa”. Un’iniziativa inserita nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento che ha visto la partecipazione delle quinte classi ad indirizzo turistico dell'istituto.

«Il progetto è realizzato grazie al contributo della Fondazione di Sardegna e nasce dal lavoro creativo di Apply Consulting, azienda sarda nel campo dell'innovazione, della creazione d’impresa, della progettazione e della finanza

agevolata. L’obiettivo del percorso è quello di stimolare la capacità propositiva degli studenti ed è orientato alla valorizzazione dei beni e dei prodotti identitari sul territorio oristanese e alla creazione di un alto impatto sulla comunità - si legge in una nota a firma della dirigente Marillina Meloni - Durante i workshop, gli studenti sono partiti da un’analisi del settore di riferimento e sono arrivati a ipotizzare idee d’impresa innovative, creando modelli di business sostenibili e arrivando alla stesura di business plan».

L'evento di domani, aperto a tutti, coinvolgerà i 31 studenti che hanno preso parte al progetto, la professoressa Katiuscia Cardia, le tutor di Apply consulting Rossella Racugno e Francesca Di Biase. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA