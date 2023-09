Turismo, numeri oltre le aspettative 

La stagione turistica a Terralba registra numeri che superano le aspettative, ma nonostante ciò ristorazione e strutture ricettive hanno riscontrato una diminuzione della spesa da parte dei turisti. Questo fenomeno è stato attribuito principalmente al rincaro dei prezzi dei biglietti per raggiungere l’Isola.

Le reazioni

L'afflusso dei turisti ha superato ogni aspettativa, come sottolinea l’assessore alla Cultura e al Turismo Milo Pinna: «La stagione, a livello di turismo e cultura, è stata una completa e per certi versi ha superato sicuramente le nostre aspettative. Con il centenario della Madonna di Bonaria, abbiamo avuto un buon risultato. È stata la prima estate, dopo il covid, che abbiamo rivissuto come prima della pandemia. Un bel risultato per i prossimi anni».

Nonostante il successo in termini di affluenza, i ristoranti di Terralba hanno affrontato una sfida inaspettata. I turisti hanno cercato di risparmiare e in alcuni casi hanno rinunciato alle cene nei ristoranti. «Abbiamo lavorato bene nei dieci giorni vicino a Ferragosto, ma ci è mancato un 50% rispetto all’anno scorso. Qualcuno c’è stato all’ultimo momento dopo che hanno dimezzato i prezzi dei biglietti, questo mi è stato riferito proprio da un cliente, che è riuscito a prenotare all’ultimo» commenta Pina Saba una delle proprietarie del Cibò Qibò, ristorante di Terralba.

Le strutture ricettive

I titolari dei B&b quest’anno sono stati particolarmente attenti ai prezzi, per non correre il rischio di rimanere vuoti. «Noi abbiamo lavorato quasi con gli stessi numeri dell’anno scorso, perché non abbiamo fatto la corsa ad alzare i prezzi. Non è stato però lo stesso tipo di turismo dello scorso anno, perché si spende meno, i turisti mangiano in camera pizze da asporto, non vanno a cena al ristorante, possiamo dire che non pagano extra» spiega Gabriele Rocchini, proprietario del B&b Domo Achenza. «Sicuramente a luglio è stato più difficile riempire la struttura perché circolavano pochi turisti, infatti alcune stanze sono rimaste vuote, ma soprattutto i turisti anche ad agosto hanno optato per soggiorni più brevi, avevamo molte prenotazioni da più di una settimana, poi cancellate all’ultimo secondo. Sicuramente il caro prezzi dei trasporti c’è stato, e non si era mai vista una stagione così in Sardegna».

I ristoratori hanno comunque reagito per accogliere i turisti e far conoscere loro la ricchezza culinaria di Terralba. La sfida è stata affrontata con impegno, dimostrando la resilienza e l'abilità degli operatori del settore turistico e ristorativo locale.

