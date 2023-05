Turismo, nell’Isola rincari del 30% 

Carissime vacanze. È aumentato tutto: le tariffe di aerei e navi; gli alberghi e i b&b; i ristoranti e i bar; la tassa di soggiorno; una giornata in spiaggia, tra parcheggio, ombrellone e lettini; il noleggio di auto, motorini e barche; anche i prezzi dei biglietti per visitare un museo o vedere un concerto. La forte ripresa della domanda, l’inflazione e le bollette energetiche, in questa estate che si preannuncia da record, peseranno parecchio sulla spesa di chi viaggia. E la Sardegna registra già i rincari maggiori rispetto al resto d’Italia, il 20% circa in più rispetto all’anno scorso per quanto riguarda la ricettività, ma i rialzi crescono parecchio se si mette in conto anche un volo o una traversata in traghetto per raggiungere l’Isola e ritorno (le compagnie hanno adottato ritocchi fino al 50% in più). La conseguenza è che famiglie, coppie e single non rinunciano comunque a muoversi, ma certamente chi ha budget prestabiliti dovrà ridurre i giorni di ferie, un tempo erano anche quindici, ora sono scesi in media tra dieci e sette.

I conti

In questo inizio stagione le associazioni dei consumatori iniziano a diffondere i primi resoconti su come sarà la stagione 2023. Federconsumatori parla di una differenza di 800 euro anno su anno per un nucleo di quattro persone per una settimana al mare o in montagna.

Il Codacons ha analizzato i listini di oggi e quelli del 2022, registrando aumenti medi del 6,8%: per andare a cena si spende il 6,1% in più; per mangiare una pizza il 7,6%; una consumazione al bar

costa il 4,8% in più; gelaterie e pasticcerie hanno rivisto i prezzi del 5,9%; i fast food del 6,6%; il food delivery (consegne di cibo a domicilio) sale del 13%.