Turismo nel segno del filet  

Un itinerario turistico-culturale che intreccia tradizione e innovazione, alla riscoperta dell’identità millenaria di Bosa: è questo il cuore del progetto “Bric – una rete tra identità e cultura”, sostenuto con 200 mila euro dal ministero dell’Interno, che ha riconosciuto l’iniziativa tra le migliori in Italia, premiandola con il quarto punteggio assoluto a livello nazionale.

In un momento storico in cui la città ha subito un drastico calo di presenze turistiche, ben 63.760 unità in meno tra il 2019 e il 2020 a causa della pandemia, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alfonso Marras ha deciso di puntare sulla propria autenticità.

Il progetto

Coordinato dall’assessore alla Cultura e al Turismo Marco Francesco Mannu, con la collaborazione della società Insight e di Space, si fonda su un percorso narrativo che attraversa i luoghi simbolo della città: dalle stradine acciottolate del centro storico alle numerose chiese, fino alla cattedrale dell’Immacolata, passando per il Museo Casa Deriu, l’antico orologio ottocentesco, il Teatro Civico, la pinacoteca Atza e il maestoso Castello di Serravalle, eretto dai marchesi Malaspina. Ma è soprattutto il filet, raffinata arte del ricamo su rete tipica della Sardegna, il vero “motore”del progetto. A Bosa questa tradizione ha radici profonde, ancora oggi vive grazie a laboratori artigianali che mantengono viva la memoria delle donne che un tempo lo realizzavano per ornare letti a baldacchino e arredi preziosi. Una tradizione che punta ora a ricevere il riconoscimento come patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. «Il filet – spiega l’assessore Mannu – è simbolo della nostra identità. Vogliamo raccontarlo , valorizzando anche l’artigianato e le persone che ne custodiscono i segreti».

Le azioni

Bric prevede azioni concrete come una una app bilingue per guidare i visitatori, pannelli informativi, percorsi fotografici, campagne promozionali digitali e iniziative di formazione per operatori locali. Il progetto punta a integrare il turismo esperienziale e ambientale, valorizzando la strada della Malvasia, vino simbolo del territorio, e la riserva naturale che ospita i grifoni, rapaci che popolano le falesie e attirano appassionati di birdwatching da tutto il mondo. «Vogliamo rafforzare il brand Bosa e promuovere la nostra immagine oltre il turismo balneare – sottolinea il sindaco Marras –. Con Bric costruiamo nuove opportunità economiche e culturali per il futuro della città». L’iniziativa si inserisce nel Piano strategico di valorizzazione dei borghi della Sardegna. L’obiettivo comune è quello di attrarre un turismo consapevole, curioso e rispettoso, capace di apprezzare le unicità di un territorio che ha molto da raccontare, tra storia, natura, bellezza, cultura e tradizioni antiche.

