«Turismo nautico, anno boom» 

Numeri da record per la nautica italiana che l’anno scorso ha fatturato sette miliardi di euro. Il settore è in forte espansione in Sardegna, prima destinazione mondiale per maxi e giga yacht. In giugno l’andamento turistico ha avuto nell’Isola qualche segno negativo, conseguenza del cattivo tempo, ma ormai i posti barca sono tutti prenotati e le liste d’attesa si allungano di giorno in giorno. «I russi sono stati rimpiazzati dai nuovi ingressi di americani e arabi e poi sono tornati i velisti francesi che non erano più venuti in Sardegna dagli anni della pandemia», afferma Franco Cuccureddu, presidente della Rete dei porti, che in questa intervista ribadisce la necessità dei concessionari di avere certezze sugli assetti futuri.

In Costa Smeralda sono arrivati i primi maxi yacht. Come cambia la nautica da diporto?

«Dovremmo fare un’analisi sociologica partendo dalla concentrazione di potere che porta a una concentrazione delle risorse. Semplificando, arrivano sempre più ricchi e diminuisce la classe media, composta da chi aveva una barca di otto-dieci metri e magari, dopo aver venduto il proprio yacht, fa ricorso al noleggio. Insomma, meno armatori e più charter».

Ora con l’undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia ci sono nuove restrizioni al trasporto marittimo. Quanto pesano per la Sardegna?

«Le sanzioni colpiscono la Sardegna più di ogni altra regione. Ai danni del mancato introito per le ville e le barche sequestrate si aggiunge la beffa di dover tenere in esercizio gli yacht confiscati. In realtà qualche russo è ancora presente perché molte loro barche battono bandiera delle Cayman ma certo questo non può compensare l’assenza di un mercato così importante».

Sono cinque i soggetti pubblici nella rete dei porti (Santa Teresa di Gallura, La Maddalena, Posada, Baunei, Bosa) e nove privati fra cui Molinas Group, Turismar, Sea Company, Motomar. Qual è per voi il problema più grande?

«Sicuramente l’incertezza del diritto dopo l’ulteriore proroga del Governo Meloni delle concessioni sino alla fine del 2024. I nostri porti lavorano con le eccellenze mondiali e se non si possono effettuare gli investimenti richiesti si rischia di restare fuori dal mercato».

Magari la portualità turistica dovrebbe essere separata dalle concessioni balneari?

«Sì, perché sono investimenti molto diversi. Per un rilancio degli interventi nella portualità turistica occorrono chiare prese di posizioni anche della Regione».

Perché della Regione? Le concessioni sono governative…

«Attenzione: il demanio è statale ma la funzione è stata trasferita alla Regione, quindi la Sardegna rilascia le concessioni anche se poi i soldi li incasserà lo Stato».

È un tema dell’autonomia differenziata.

«Se n’è discusso a lungo e i concessionari hanno rischiato di dover pagare due volte, a Regione e Stato. Si è ipotizzato di introdurre un “sovraccanone”, poi per fortuna il pericolo è stato scongiurato. Ora però la Regione deve costruire i bandi».

Quali sono i punti da definire per le future concessioni portuali?

«Dobbiamo capire se ci sarà un bando per l’intero porto o per i vari pontili? Faccio l’esempio di Alghero dove ci sono venti concessioni, una per ogni pontile: come sarà articolato quel bando? E poi è da definire l’equo indennizzo, che è cruciale».

Un po’ come il meccanismo che regola le imprese commerciali quando si liquida l’inquilino che ha avviato un’attività?

«Per i concessionari dei porti si deve decidere come indennizzare chi ha fatto l’avviamento: sarà sancito il diritto a un punteggio oppure il concessionario uscente dovrà essere liquidato dal vincitore del nuovo bando? Tutta questa incertezza non consente di programmare gli investimenti».

Cosa potrebbe fare la Regione?

«Si potrebbe pensare a una commissione tecnica che predisponga i bandi e valuti le offerte: verrebbe così garantita la continuità dell’azione amministrativa».

C’è anche una buona notizia per i diportisti?

«Sì, dalla cantieristica, perché ora la Sardegna attira investimenti anche per la costruzione delle barche. Ci sono già due poli di eccellenza, Olbia e Arbatax, a cui si sta aggiungendo Cagliari» .

La Gallura è un polo nautico consolidato mentre in Ogliastra si stanno insediando vere e proprie boutique delle barche.

«Su Olbia sono previsti investimenti per cento milioni; ad Arbatax ha trovato casa il Cantiere Sanlorenzo e si sta insediando Ferretti group, due marchi di fama mondiale. Infine sta per decollare la cantieristica nel Porto canale di Cagliari e così avremo un vero e proprio distretto della nautica “made in Sardegna”. Credo che, chiusa la vicenda dell’industria pesante, sia arrivato il momento di aprire una nuova pagina della storia economica dell’Isola».

RIPRODUZIONE RISERVATA