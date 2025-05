Turismo, nasce un punto per le informazioni sul paese  

La Pro Loco ha una nuova sede: un locale del palazzo comunale in via Berlinguer, moderno e funzionale per le numerose attività dell’ente. Sarà inaugurata sabato alle 19.30, quando la presidente Maria Luigia Fara taglierà il nastro con la sindaca Annalisa Mele, che ha concesso gratuitamente il nuovo locale. Sarà occasione di incontrarsi per gli oltre 130 soci e volontari che danno un contributo importante per valorizzare il ricco patrimonio locale e promuovere il territorio con le suoi tesori storico-culturali e ambientali.

La nuova sede, oltre a essere fulcro di tutte le attività ordinarie dell’ente ospiterà l’Infopoint turistico di nuova creazione, con l’obiettivo di erogare servizi informativi ai tanti visitatori e turisti e immergerli nella cultura e tradizioni del borgo montiferrino.

Saranno sei i ragazzi, studenti e volontari con padronanza delle lingue straniere in particolare inglese, a gestire il l’InfoPoint, nel corso di tutta l’estate, per garantire accurate indicazioni e notizie ai visitatori, e fargli scoprire i tesori naturalistici, storici, archeologici bonarcadesi: dalla basilica romanica di Santa Maria al santuario di Nostra Signora di Bonacatu, dalla casa-museo Nanneddu Sassu ai siti archeologici con tanti nuraghi e tombe dei giganti, fino alle famose cascate de sos Molinos.

