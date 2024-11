Turismo, nasce il progetto “Portalis obertus” 

Sono un patrimonio storico, architettonico e culturale del Campidano, ancora presenti e conservate anche a Monserrato. E dalla loro valorizzazione passa la creazione di un nuovo tipo di offerta turistica e di promozione del territorio. Ecco perché le case campidanesi saranno al centro del progetto Portalis Obertus, la manifestazione che rappresenterà Monserrato nella rete Lollas.

Il progetto

L’idea è che le case antiche, inserite in appositi itinerari, aprano i loro cortili rievocando le tradizioni culturali, enogastronomiche e folkloristiche della città. All’interno di queste cornici storiche, che in passato rappresentavano il vero fulcro della vita lavorativa e sociale del vicinato, verranno rappresentati i mestieri e la quotidianità delle famiglie di un tempo. Le strade adiacenti alle case, che si trovano soprattutto nella zona vecchia della città, saranno animate durante la manifestazione da sfilate di maschere tradizionali, gruppi in costume, spettacoli folkloristici di balli e canti popolari.

L’appello

Obiettivo del Comune è di partire il prima possibile, per questo è in corso la ricerca di proprietari di dimore storiche interessati a metterle a disposizione e collaborare con l’amministrazione per la realizzazione del progetto. L’iniziativa fa parte del circuito della rete Lollas, di cui il Comune di Monserrato è capofila, in collaborazione con Capoterra, Maracalagonis, Quartu, Selargius e Sinnai e gestita dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, con il contributo della Fondazione di Sardegna. Lo scopo è creare un’offerta culturale che coniughi valorizzazione del patrimonio immobiliare campidanese con le produzioni agroalimentari, l’artigianato e le tradizioni locali. Per contribuire alla formazione di un panorama di accoglienza, eventi e ospitalità all’interno delle domus, saranno realizzati anche un sito web, un marchio di prodotto e materiali di pubblicizzazione.

L’assessora

«La finalità del progetto è che le antiche case campidanesi, con i loro cortili aperti ai visitatori, siano un veicolo di promozione e valorizzazione del centro storico», spiega l’assessora alla Cultura e Tradizioni Emanuela Stara. «Mostreremo la struttura architettonica, le abitudini passate e le ricchezze artigianali del luogo, oltre al lavoro manuale degli artigiani e la storia della produzione vinicola, che spesso avveniva a livello familiare», conclude l’assessora.

