Turismo mordi e fuggi, 45 euro la spesa media: «Pochi affari in centro» 

All’arrivo in porto, queste fiumane di turisti (oggi attesi circa quattromila) dovrebbero precipitarsi a terra, scoprire realtà nuove, calarsi nell’anima (enogastronomica) dei cagliaritani, fare acquisti. In sintesi: dovrebbero spendere soldi. Invece, «il crocierista», dicono commercianti e ristoratori cagliaritani, «è un pessimo turista. Dorme a bordo, consuma poco, non prende un taxi e spesso acquista le escursioni, quando decide di farle, già sulla nave». E così, spendendo mediamente 45 euro, i crocieristi contribuiscono poco all’economica della città. Se però si considerano i 374mila passeggeri sbarcati nei primi nove mesi dell’anno, significa una spesa complessiva di quasi 17 milioni di euro che comunque, a vario titolo, restano in città. Facendo i conti della serva, se alla fine dell’anno dovessero essere mezzo milione, l’indotto per la città salirebbe a 22,5 milioni di euro.

Al di là delle ricadute economiche dirette, che comunque evidentemente ci sono, diversi studi dicono che se i crocieristi trovano la città accogliente e ricca di servizi ritornano. E, a giudicare dai numeri record di quest’anno, la città è accogliente. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA