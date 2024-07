Turismo, mancano all’appello i sardi 

Le anomalie segnalate a giugno e la (lieve) flessione di luglio saranno compensate da un buon agosto. Gli italiani sono meno, gli stranieri compensano e Asshotel-Confesercenti lancia l’allarme: «Nelle nostre località si registra una flessione dei turisti sardi», dice Carlo Amaduzzi, responsabile dell’associazione di categoria Nuoro-Ogliastra e titolare dell’Hotel Domus de janas di Bari Sardo. Il calo delle presenze dei sardi è confermato anche da altri albergatori del territorio, sia della zona costiera che dell’interno: «Sardi? Non se ne vedono», ammette Marino Catte, proprietario dell’Hotel Arbatasar di Arbatax. La stima orientativa del calo del turismo di prossimità si attesta intorno al 15 per cento. «Quindici? Direi anche 25 per cento», precisa Tonino Lai, titolare dell’Hotel Su Marmuri di Ulassai.

Calo generalizzato

Nelle passate stagioni il turismo di prossimità era stato il valore aggiunto. «I nostri concorrenti internazionali stanno avendo più successo», sostiene Amaduzzi. Che entra nel merito della questione trasporti, il punto debole del sistema turistico ogliastrino. «Non possiamo competere con i last minute di Ibiza e delle Baleari. Trasporti, trasporti, trasporti». È la litania (dolorosa) che Amaduzzi pronuncia a ripetizione, rievocando il sistema trasporti di cui mezzo secolo fa disponeva l’Ogliastra: «A metà anni Settanta ad Arbatax arrivavano sei navi la settimana. Quella era vera continuità, oggi non è più così e viviamo di ricordi». Corse limitate da Civitavecchia, cancellate da Genova e aeroporto aperto per soli velivoli a capacità ridotte, in attesa che rifiorisca l’ambita aviazione commerciale». I sardi sono (quasi) spariti, resistono gli sporadici fine settimane ma rispetto agli anni precedenti la loro mancanza si fa sentire. «Eccome se si fa sentire», puntualizza il proprietario dell’Hotel Su Marmuri. «Qui, però, il calo è generalizzato. Mancano agli gli stranieri. Registriamo una flessione anche nelle presenze tra gli arrampicatori. Ad agosto lavoreremo bene, ma settembre è tutt’altro che roseo».

Le conferme

«Finora la stagione non è stata all’altezza delle aspettative. Rileviamo un calo del 15 per cento». A sancire il risultato (in costante aggiornamento) è Claudia Comida, presidente del sindacato regionale dei balneari e proprietaria del ristorante La Capannina, ad Arbatax. Il tema del personale resta sempre attuale: «Non si possono fare gli stessi numeri anche a causa della carenza delle risorse umane», aggiunge l’imprenditrice. Che il mese sia stato segnato da una flessione l’hanno constatato anche nelle strutture del gruppo Bovi’s Hotels: «A luglio, in sintesi, c’è stato un buon andamento in termini consuntivi, con delle difficoltà sull’ultima parte del mese e inizio agosto. Domanda caratterizzata, anche se in piccola parte, da mercati insoliti per la nostra zona, come quello americano, spagnolo o est europeo. Tante prenotazioni effettuate a ridosso e per pochi giorni».

