Turismo, l’Isola corteggia gli Emirati 

La Regione parteciperà, dal 6 al 9 maggio, all’Arabian Travel Market, la più importante fiera internazionale dedicata al turismo (in entrata e in uscita) degli Emirati Arabi, che si svolge al Dubai World Trade Center. «Per la Sardegna sarà un’importante occasione per raccontarsi a un potenziale nuovo mercato in espansione, che si preannuncia strategico per le prossime stagioni turistiche», fa sapere la Regione, «anche grazie alla rotta Olbia-Dubai, inaugurata l’anno scorso, operata dal vettore flydubai del gruppo Emirates, che sarà di nuovo operativa ogni martedì e sabato dal 15 giugno al 31 agosto 2024.

La vicenda

Il volo era stato, lo scorso anno, al centro delle polemiche per lo «scippo» ai danni dell’aeroporto di Cagliari: la tratta inizialmente era stata programmata nello scalo del capoluogo e annunciata come la prima «intercontinentale» senza scali di Elmas. Poi, visto l’andamento delle prenotazioni, la rotta venne trasferita a Olbia.

La trasferta

Il volo verrà presentato in una conferenza stampa all’Arabian Travel Market, in cui interverranno l’assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu insieme con Jeyhun Efendi, (senior vice president commercial operations flydubai), e Mario Garau e Giovanna Loriga, rispettivamente direttore e vicedirettore commerciale Aviation e marketing dell’aeroporto di Olbia. «È la prima fiera alla quale partecipo in veste di assessore - dichiara Cuccureddu - e sono fiducioso che possa essere l’opportunità per approcciare un nuovo interessante mercato: sono convinto che il target che potremo intercettare in quest’occasione, con l’attivazione della nuova tratta, attivata sperimentalmente già nella scorsa estate, possa essere particolarmente importante per il turismo della nostra Isola». L’obiettivo è quello di «lavorare al meglio sui nostri prodotti turistici, che possono andare incontro alle esigenze del pubblico degli Emirati, in termini di qualità e varietà. Ringraziamo flydubai per aver programmato questo collegamento diretto di linea intercontinentale e ci auguriamo che in futuro si possa ulteriormente ampliare l'offerta di voli diretti di linea con Paesi extra Unione europea, in termini di frequenza, di destinazioni e di aeroporti sardi coinvolti».

