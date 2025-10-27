Turismo lento, stagione infinita 

Lo chiamano turismo lento, ma guai a dirlo agli operatori turistici. «Altro che lento, ci stanno facendo ancora pedalare», racconta Paola Moro, titolare di strutture ricettive a Baunei. Lo dice in tono scherzoso, ma è il termine quanto più appropriato per indicare che il turismo sostenibile di bassa stagione procede a velocità da crociera con un alleato in più: il bel tempo. «Posso confermare che, nonostante le sfide organizzative quotidiane, possiamo considerare questo fine stagione come ottimo».

Baunei e Ulassai sono le scelte preferite per la categoria di vacanzieri che sceglie un turismo esperienziale, rispetto alla quantità, promuovendo un approccio più profondo e sostenibile al viaggio. Sono perlopiù gli stranieri - la maggior parte francesi - ad affollare le strutture, con una percentuale minima di italiani con un’età avanzata.

Grande afflusso

Cristina Brighetti è la presidente del Club di prodotto My Ogliastra, costituito due anni fa e che raggruppa una trentina di operatori. Le attività si avviano ai titoli di coda, ma il momento è ancora favorevole. «C’è ancora un po’ di movimento con persone che vengono per praticare yoga, il trekking e le visite, oltre ai motociclisti. Siamo agli sgoccioli di stagione ma - annuncia la titolare dell’Hotel Galanias di Bari Sardo - chiudiamo con due ritiri yoga».

Il 2 novembre calerà il sipario anche alle grotte Su Marmuri di Ulassai, uno dei siti ogliastrini più conosciuti. «A settembre abbiamo lavorato molto bene, anche più dell’anno scorso. Ora - dice Renato Loddo, responsabile della società Su Marmuri Bullicciu che gestisce le grotte - c’è ancora un po’ di movimento».

La destagionalizzazione

I vacanzieri fuori stagione sono quasi triplicati, con i campeggi e la natura in generale grandi protagoniste. «Stiamo constatando che molte strutture hanno chiuso e in tanti si stanno riversando da noi. Siamo alla coda della stagione e si sente.

Chi arriva - afferma Mauro Usai, titolare dell’area di sosta attrezzata Costa orientale di Tancau, frazione a mare di Lotzorai - non è più una clientela scoppiettante, bensì consapevole di andare incontro al periodo, cioè senza avere chissà quali servizi a disposizione. Fino a qualche anno fa si chiudeva a settembre, ora abbiamo un mese in più. Si sta andando nella direzione giusta. Fa la differenza l’ambiente e il luogo vissuto che garantisce ancora qualche servizio aperto». Funziona alla grande il last minute: «Questo trend - spiega Paola Moro - sebbene renda complessa la pianificazione logistica e gestionale giornaliera delle camere e dei servizi, è un segnale comunque positivo. Indica la preferenza dei viaggiatori per decisioni prese a ridosso del soggiorno. In sintesi, la soddisfazione è alta: l’affluenza è stata eccellente, anche se la gestione richiede una flessibilità e un’attenzione costante data la natura “all’ultimo minuto” delle prenotazioni».

