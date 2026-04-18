Turismo “lento” negli ex alloggi degli operai 

Erano gli alloggi degli operai del cantiere di Levante in località Sant’Antonio, ora diventeranno casette per il cosiddetto “turismo lento” a Montevecchio. La novità è frutto della concessione del cantiere, in comodato d’uso per 15 anni, alla Fondazione Cammino minerario di Santa Barbara (Cmsb). Sono quattro edifici, che saranno ristrutturati grazie a 250mila euro finanziati dalla stessa Fondazione, che eseguirà anche i lavori necessari. L’obiettivo è potenziare l’accoglienza lungo il Cammino, creando nuovi servizi e aree di sosta per turisti e pellegrini.

Dieci anni di attesa

Soddisfazione dell’assessora alla Cultura, Francesca Tuveri: «Grazie al sindaco per il lavoro svolto anche all’interno del Consiglio di amministrazione della Fondazione. Eravamo qui esattamente dieci anni fa, assieme al compianto Giampiero Pinna, a vincere le resistenze e a dare forma a una visione che oggi si dimostra vincente». Tuveri ha ricordato che il progetto, da lei sostenuto fin dal principio, unisce eredità mineraria, spiritualità e paesaggio, poi ha sottolineato il recente Global Choice Award 2026, un riconoscimento internazionale dato al Cmsb, posto ai vertici del turismo lento mondiale outdoor superando concorrenti di altri Paesi. «Nel biennio 2024-2025 si sono registrati circa quarantamila pernottamenti lungo il Cammino, con un incremento del 30 per cento», aggiunge Tuveri. Sulla stessa linea il presidente della Fondazione e sindaco di Iglesias, Mauro Usai: «La realizzazione della decima posada a Guspini è una scelta strategica. Oggi la rete conta nove dormitori per 130 posti letto e vogliamo rafforzare ulteriormente l’offerta. Recuperiamo immobili esistenti, evitando nuovo consumo di suolo e restituendo funzione a spazi abbandonati, con ricadute concrete su economia e occupazione».

Lo sviluppo locale

La presidente del Consiglio comunale con delega al Gal, Mariangela Cambera, ha evidenziato come queste progettualità si inseriscano pienamente nelle strategie di sviluppo locale: «Un lavoro di rete che mette insieme istituzioni, territorio e strumenti di programmazione, rafforzando il ruolo del Gal come motore di sviluppo e coordinamento, con l’obiettivo di sostenere un turismo sostenibile, valorizzare le risorse locali e creare nuove opportunità concrete per le comunità». Favorevole all’operazione il gruppo Impari, di cui fa parte Simona Cogoni, che sottolinea il valore dell’operazione di recupero: «L'utilizzo degli immobili in questa maniera è importante ed è giusto restituirli alla comunità, piuttosto che lasciarli lì a rovinarsi ulteriormente. Il Cammino minerario negli ultimi anni sta acquisendo maggiore importanza ed è sempre più scelto da un turismo naturalistico in crescita, attento all’ambiente e alla qualità dell’esperienza. Montevecchio, oltre alla pertinenza con il Cammino, è un punto strategico per l’accoglienza dei visitatori e può diventare un riferimento centrale per questo tipo di turismo».

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