Turismo lento, l’isola scommette sulle passeggiate 

“Welcome to walk” evento per appassionati della camminata nell’isola di Sant’Antioco. È il benvenuto che l’associazione Welcome to Sant’Antioco vuole dare agli appassionati di percorsi all’aria aperta domenica 6 ottobre per una camminata che andrà avanti per l’intera giornata. Si propone di offrire uno sguardo agli incantevoli paesaggi presenti sull’isola, tra sentieri nel sottobosco circondato da querce secolari e gli scorci panoramici delle nostre coste.

«L’iniziativa nasce dall’aggregazione di un gruppo di appassionati con l’intento di stimolare anche sul nostro territorio l’idea di una mobilità alternativa - ha detto il presidente di welcome to Sant’Antioco, Gianni Esu - da anni raccogliamo le sollecitazioni di visitatori e residenti perché anche Sant’Antioco abbia dei percorsi adatti al piacere di una camminata o di una escursione in bicicletta e in questi ultimi tempi ci siamo ritrovati con un gruppo di appassionati a ragionare su come contribuire allo sviluppo di questi progetti. La filosofia che sottintende all’evento è proprio quella di riflettere su un diverso approccio alla mobilità sull’isola«. I partecipanti troveranno sentieri tracciati e progetti dedicati ai camminatori e ai cicloturisti, già presenti sull’isola.

