Turismo lento, il paesaggio non basta 

Dal Villaggio pescatori di Giorgino sino alla chiesetta di Nora, attraversando Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula per scoprire le bellezze di un territorio che ha deciso di puntare sul turismo lento. Grandi potenzialità, ma diverse criticità da superare per trasformare il Cammino di Sant’Efisio da progetto pilota a meta di pellegrini e camminatori: la prova del percorso, alla quale hanno partecipato giornalisti, influencer, ricercatori universitari, funzionari regionali e amministratori locali nell’ambito di “Noi camminiamo in Sardegna” ha dimostrato che, seppur con qualche accorgimento, sulla strada verso il luogo del martirio del Santo Guerriero ci si può scommettere. Superato il banco di prova, i Comuni chiedono alla Regione risorse per lanciare definitivamente il cammino, che potrebbe avvicinare gli amanti del turismo lento nei cosiddetti mesi spalla.

Sentieri, cartelli e servizi

«Credo che il Cammino di sant’Efisio rappresenti una grande opportunità per il nostro territorio», dice Beniamino Garau, sindaco di Capoterra: «Con questo progetto potremmo mettere in mostra non solo i borghi e le chiesette di Santa Barbara e San Girolamo, ma anche – grazie a un percorso di 25 chilometri – il nostro patrimonio lagunare. Occorre, però, il contributo della Regioneper sistemare i sentieri, posizionare la cartellonistica e garantire maggiori servizi ai pellegrini».

Delle potenzialità del percorso è convinto anche Angelo Dessì, sindaco di Sarroch: «Questa prova ci ha permesso di dimostrare che il nostro paese ha ben altro oltre all’industria. La bellezza del tratto costiero e il patrimonio montano possono avere un’importante valenza turistica. Buona l’idea del cammino, ma ci sono da definire meglio alcune parti del tracciato e occorre ridurre al minimo il percorso su strade asfaltate».

Grosse aspettative

Marina Madeddu, sindaca di Villa San Pietro spiega come, adesso, occorrano risorse per far decollare il progetto: «Apprezziamo il grande lavoro fatto dalla Regione, ma ora è necessario lavorare per lanciare definitivamente il percorso. Si sono create grosse aspettative attorno a questo progetto: i cittadini ora si aspettano che diventi realtà. Le amministrazioni locali sono pronte a fornire tutta la collaborazione per far decollare il Cammino di sant’Efisio».

Walter Cabasino, sindaco di Pula (paese inserito anche nel Cammino francescano), punta sulla necessità di mettere a disposizione dei pellegrini sentieri più accessibili: «Crediamo nelle potenzialità del turismo lento, che offre la possibilità di ammirare anche i più piccoli particolari di un territorio. In questo cammino ci sono alcune evidenti criticità infrastrutturali, che si possono superare solamente col contributo della Regione». (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA