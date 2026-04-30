Turismo, le nuove rotte dall’Est Europa 

Una visita di 5 giorni, per trasformare Cagliari in un hub strategico per l’Est Europa e un punto di riferimento per il mercato polacco. Dal 3 al 7 maggio, il capoluogo ospiterà un educational tour con una delegazione della Polonia, a consolidare un ponte istituzionale e commerciale avviato 5 anni fa e incrementato nelle collaborazioni degli ultimi 2 anni. Organizza il Centro Commerciale Naturale Consorzio Cagliari Centro Storico, in collaborazione con Set (Sardinia Experience Tourism).

La delegazione polacca, guidata da Małgorzata Wilk-Grzywna, vicepresidente dell’Organizzazione nazionale del turismo polacco, comprende Iwona Majewska, responsabile della regione Mazovia Convention Bureau, e una selezione di tour operator e giornalisti di settore. L’iniziativa mira a valorizzare la promozione della città e del territorio circostante destagionalizzando l’offerta turistica, e pone le basi per un grande evento di promozione della Polonia a Cagliari entro la primavera del 2027, ricambiando il successo del Villaggio Sardegna presentato a Varsavia a novembre. Punta a generare nuovi arrivi turistici e relazioni commerciali stabili, in un mercato in rapida espansione come quello polacco.

L’obiettivo finale dell’iniziativa è quello di rafforzare la reputazione internazionale di Cagliari, per renderla una destinazione ideale tutto l’anno.

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