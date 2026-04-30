VaiOnline
L’iniziativa.
01 maggio 2026 alle 00:22

Turismo, le nuove rotte dall’Est Europa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una visita di 5 giorni, per trasformare Cagliari in un hub strategico per l’Est Europa e un punto di riferimento per il mercato polacco. Dal 3 al 7 maggio, il capoluogo ospiterà un educational tour con una delegazione della Polonia, a consolidare un ponte istituzionale e commerciale avviato 5 anni fa e incrementato nelle collaborazioni degli ultimi 2 anni. Organizza il Centro Commerciale Naturale Consorzio Cagliari Centro Storico, in collaborazione con Set (Sardinia Experience Tourism).

La delegazione polacca, guidata da Małgorzata Wilk-Grzywna, vicepresidente dell’Organizzazione nazionale del turismo polacco, comprende Iwona Majewska, responsabile della regione Mazovia Convention Bureau, e una selezione di tour operator e giornalisti di settore. L’iniziativa mira a valorizzare la promozione della città e del territorio circostante destagionalizzando l’offerta turistica, e pone le basi per un grande evento di promozione della Polonia a Cagliari entro la primavera del 2027, ricambiando il successo del Villaggio Sardegna presentato a Varsavia a novembre. Punta a generare nuovi arrivi turistici e relazioni commerciali stabili, in un mercato in rapida espansione come quello polacco.

L’obiettivo finale dell’iniziativa è quello di rafforzare la reputazione internazionale di Cagliari, per renderla una destinazione ideale tutto l’anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La festa

Sant’Efisio, tra fede e turismo

l Nell’inserto
Palazzo Chigi chiede nuovi approfondimenti. Nel prossimo vertice convocati anche gli enti locali interessati

Eolico e fotovoltaico, no su tutti i fronti

Todde al tavolo del Governo per l’esame della valutazione ambientale su 30 progetti sardi 
Lorenzo Piras
Il Cimo: «Si continua a indebolire l’Arnas Brotzu»

Assunzioni di medici solo nelle “periferie” Esplode la polemica

Il dg della Sanità: stop ai concorsi nelle aree di Cagliari e Sassari 
Cristina Cossu
La storia

Addio al nubilato lungo il Cammino di Santa Barbara

La scelta di quattro amiche: è un’esperienza meravigliosa 
Stefania Piredda
Il caso

Minetti, il pg: «Andremo fino in fondo»

Verifiche con i medici. Il Colle: nessuna tensione con il ministero della Giustizia 
L’omicidio

Delitto di Ibiza, arrestato il presunto killer

Svolta nelle indagini sulla morte di Francesco Sessa, accoltellato mercoledì 
Il conflitto

Trump: «Via i nostri soldati dall’Italia»

«Non è stata d’aiuto in Iran». Nel mirino anche Germania e Spagna 