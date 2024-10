Turismo, la vela allunga la stagione 

Sarà sicuramente il traino di Luna Rossa, che dal 2017 ha scelto Cagliari come base per preparare la grande sfida dell’America’s Cup. Sarà certo un effetto del recente successo della cagliaritana Marta Maggetti ai Giochi di Parigi della scorsa estate. Saranno le straordinarie condizioni meteo, che consentono alle imbarcazioni di regatare con qualsiasi condizione di vento. Sarà (anche) per la eccezionale capacità di offrire una quantità enorme di servizi di alto livello. Poche città si prestano a ospitare grandi eventi sportivi legati alla vela in grado di generare turismo. Cagliari è una di queste e i numeri lo testimoniano: oltre mille persone hanno occupato hotel, ristoranti, negozi, in occasione del campionato italiano delle classi olimpiche (con le regate della parasailing che si sono disputate nelle acque di Su Siccu), di fine settembre. Poi c’è stato il campionato europeo iQFoil, ancora in corso fino a sabato. Dal 16 al 20, riflettori puntati sulla coppa del Mondo WingFoil, e quasi in contemporanea c’è il trofeo internazionale dell’accademia foiling federale Fiv. «Gli eventi sportivi sono uno spinta per il turismo», spiega l’assessora al Turismo Maria Francesca Chiappe. «In attesa di elaborare i dati reali», l’assessorato sta studiando i flussi legati alle manifestazioni sportive degli ultimi tre anni, «quello che è certo è che gli eventi sportivi, la vela non fa certo eccezione, anzi, attirano in città tante persone».

Il trend

Da anni ormai Cagliari (il Comune insieme all’assessorato regionale al Turismo) solletica atleti e la federazione vela con proposte eccellenti con la prospettiva di una “vacanza-gara”. Che tradotto significa: vieni a Cagliari, gareggi, e fra un allenamento e l’altro, visiti posti nuovi, dormi nelle strutture ricettive locali, approfitti dell’ottima cucina cagliaritana e dei negozi per fare shopping. D’altronde, la bellezza dei paesaggi, l’offerta artistica, culturale, enogastronomica, le condizioni del vento («ideali», dice Corrado Fara, presidente della terza zona della federazione italiana vela, che ricomprende anche la Sardegna) costituiscono lo scenario ideale. Solo per avere un’idea di quanto valga il turismo sportivo in città basta citare due cifre: un evento di tre-quattro giorni con un migliaio di persone (solo atleti, parenti e staff) organizzato in questa stagione rende in media circa 200mila euro. «Per questa amministrazione la creazione di un centro velico di standard internazionale rappresenta una priorità assoluta», afferma l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta. «Si tratta di una prospettiva di cui si parla da anni, che finora non si è mai concretizzata, e che invece ora potrebbe realizzarsi», aggiunge.

Il sistema

Cagliari si sta trasformando in una sorta di capitale della vela internazionale. «Inevitabile», spiega l’avvocato Fara. «Non solo per le condizioni meteo, determinanti, certo. Ma anche per i servizi, l’aeroporto a neppure dieci chilometri dalla città, il porto in centro. Ci sono tutte le condizioni ideali, oltre al fatto che a Cagliari la federazione ha allestito il centro di preparazione olimpica che consente agli atleti di allenarsi tutto l’anno. Chi viene a Cagliari per partecipare a una gara arriva un giorno prima e se ne va quello giorno dopo. Creando un indotto economico e divulgando l’immagine della città», aggiunge.

I primi testimoni del successo del turismo sportivo sono gli operatori del sistema ricettivo: alberghi, b&b e ristoranti. «Insieme a quello congressuale, il turismo sportivo è un volano per la città. Settembre, quest’anno», anche grazie agli eventi sportivi ha visto crescere presenze e fatturato nell’extralberghiero». «Gli eventi nautici rappresentano uno stimolo e un progresso al fatto che Cagliari diventi sempre più meta turistica, nota e apprezzata», gli fa eco Fausto Mura, presidente Federalberghi Sud Sardegna. «Una vetrina per il turismo del sud dell’Isola».( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA