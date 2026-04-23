Turismo, la stagione naviga a vista 

Le bellezze ambientali sono indubbie. Per l’Ogliastra i riscontri a livello internazionale non sono poi così male e neppure le aspettative sulle presenze. Quel che è fluttuante è la situazione di precario equilibrio per le tensioni Stati Uniti-Iran e dunque sulla giostra del turismo si naviga a vista. Intanto le strutture ricettive, tra resort, hotel e campeggi, inaugurano la stagione, con la novità assoluta della gestione dell’Arbatax Park Resort del Gruppo Mazzella, passata agli austriaci della Falkensteiner.

Inaugurazione

«Con questo ultimo weekend di aprile, si apre definitivamente la stagione, dove cominciamo a registrare un incremento di occupazione rispetto alla prima parte del mese». Così Francesco Bovi annuncia la piena operatività delle tre strutture (dopo La Bitta e Corte Bianca oggi apre il Saraceno) del Gruppo Bovi’s Hotels di cui è manager. «Chiaramente - precisa - l’incertezza causata dall’attuale contesto internazionale si respira e si traduce in un rallentamento-ritardo di prenotazioni per il periodo centrale della stagione, mentre per quanto riguarda il periodo più prossimo, ossia entro 45 giorni dalla data di prenotazione al soggiorno, c’è un andamento positivo». Al Perdepera resort di Cardedu la stagione è entrata nel vivo il 28 marzo. «Siamo tra il 60 e l’80 per cento di riempimento», racconta il manager Simone Ammendola. Sarà domani l’inaugurazione stagionale dell’Orlando Resort di Villagrande: «Le prospettive sono molto buone. Per ora non sentiamo ripercussioni dalla crisi internazionale, anche se la questione del carburante va monitorata perché potrebbe causare problemi. Tuttavia pensare positivo».

La novità

L’Arbatax Park Resort inaugurerà la stagione il 15 maggio. «Al momento - spiega Massimo Martina, general manager della Falkensteiner - il conflitto non sta influenzando le prenotazioni, in linea con le aspettative. Invece, negli ultimi giorni, qualche preoccupazione in più la suscita il rischio carburante. Restiamo comunque molto fiduciosi e ci aspettiamo una bella stagione». Per la Falkensteiner, che ha siglato un accordo con la proprietà per diciotto anni, è l’anno del debutto in Ogliastra: gestirà l’Arbatax Park, complesso sulla collina di Bellavista che dispone di 900 camere, distribuite tra i sette hotel (Telis, Cala Moresca, Monte Turri, Cottage Dune, Suite del mare e Ville del Parco).

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