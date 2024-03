Turismo, la sfida corre fra gli ostacoli 

La rincorsa è lunga e non mancano gli ostacoli, ecco perché è necessario partire per tempo. Oristano mette in moto la macchina organizzativa in vista della stagione estiva, con la consapevolezza che le risorse in bilancio non basteranno da sole a garantire una programmazione concorrenziale e che per i grandi eventi bisognerà ancora attendere.

Le proposte

Ieri sull’argomento si sono confrontate in seduta congiunta le commissioni consiliari alla Cultura e al Bilancio alla presenza dell’assessore che detiene entrambe le deleghe, Luca Faedda. «L’intento è creare una rete di appuntamenti che coinvolga più ambiti, dalla cultura allo sport, passando per le Attività produttive per dare maggiore continuità agli eventi, evitando di concentrare tutto nei fine settimana», ha spiegato. Il primo passo è stato incontrare, con i colleghi di Giunta, Antonio Franceschi e Valentina De Seneen, il Centro commerciale naturale di Oristano. Uno dei punti fermi del cartellone estivo resta Shopping sotto le stelle, manifestazione che promuove gli acquisti al chiaro di luna. Sul fronte cultura «cercheremo di valorizzare al massimo i nostri gioielli - aggiunge il presidente della commissione Bilancio, Gigi Mureddu - dai musei ai monumenti. Per quanto riguarda gli spettacoli abbiamo molti giovani artisti locali da coinvolgere».

Le risorse

La capacità economica resta una nota dolente. «Le risorse in bilancio non sono tante - prosegue il consigliere di Forza Italia - sarà necessario reperire finanziamenti regionali e coinvolgere i privati». Per il 2024 l’impegno di spesa per valorizzare il turismo è di 130mila euro, in parte frutto dell’imposta di soggiorno, che servirà anche a garantire il funzionamento dell’infopoint di piazza Eleonora. A breve gli assessori incontreranno i componenti del Centro commerciale naturale di Torregrande. E proprio la borgata marina pagherà il prezzo più alto. I lavori sul lato del lungomare che guarda al porticciolo non saranno conclusi per metà giugno, come inizialmente preventivato. «Gli eventi - fa sapere il presidente della commissione Cultura Antonio Iatalese - saranno concentrati nella piazza della torre e sull’altro lato del lungomare». A proposito di cantieri, neppure l’estate 2024 sarà quella decisiva per inaugurare l’area grandi eventi, al centro (con l’area camper) di un’opera di riqualificazione finanziata col Pnrr. Poi bisognerà pensare alla gestione, «ma con bandi appetibili e possibilmente separati - puntualizza I’esponente Udc - per evitare gare deserte, come già avvenuto».

