Turismo, la Regione lavora al 2024 

«Mentre la stagione turistica isolana è ancora in corso, siamo già pronti a riproporre la “Destinazione Sardegna” nei più rilevanti appuntamenti fieristici nazionali e internazionali. Quella di Rimini, infatti, è una delle più importanti manifestazioni “B2B” per la promozione del turismo e per la commercializzazione dell’offerta turistica nel mondo». Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante l’incontro con la stampa nello “Spazio Sardegna” all’interno della sessantesima edizione della “TTG - Travel experience”, che si svolge a Rimini. Tre giorni di dibattiti, seminari e incontri, oltre a momenti di formazione e informazione. Oltre 200 appuntamenti che fanno da cornice agli incontri tra gli operatori internazionali e le principali aziende del comparto italiano. In questa edizione 2023 ci saranno oltre 1.000 buyer esteri, provenienti da 62 paesi (58% europeo e 42% extraeuropeo).

Lo stand della Sardegna ha uno spazio espositivo di 608 mq con 46 espositori, in rappresentanza dei vari comparti del settore turistico isolano: strutture ricettive; agenzie di viaggio e tour operator; aziende di noleggio con conducente e bus operator; imprese di promozione turistica; società di organizzazione eventi.

