Turismo, la piaga del precariato 

Le previsioni di crescita del movimento turistico per l’estate alle porte fanno prevedere una maggiore domanda di lavoratori stagionali, con le assunzioni che potrebbero superare quota 4.000, spingendosi fino a un livello record. A sentire gli imprenditori del settore, la ricerca di figure professionali resta complicata. Per certi versi un’impresa. «La situazione rimane complessa. Non si trovano neppure bagnini». A dirlo è Claudia Comida, 38 anni, presidente regionale di Sib-Confcommercio, il sindacato dei balneari. Con Tortolì che ambisce a superare le 641.417 presenze della stagione 2022, è facile pensare che tutte le aziende del comparto possano incrementare il numero di assunzioni.

Operazione complicata

Boom di turisti ma forte carenza di personale nelle strutture ricettive, ristoranti e alberghi. È questa la fotografia che descrive la stagione turistica sul territorio. «Trovare i collaboratori rimane un problema attuale e trova congiuntura tra diversi elementi: crescita del numero di attività, natalità, pianificazione scolastica ma anche stagionalità ristretta ed esigenze personali che in alcune occasioni non trovano equilibrio con la metodologia di lavoro». Francesco Bovi (31), che rappresenta la catena turistica di famiglia, la Bovi’s Hotels, analizza un fenomeno ampio: «La previsione delle presenze è certamente positiva, il settore turistico vive una ripresa definitiva dopo la pandemia: questa è la prima stagione dove si è potuto tornare a pianificare con precisione. Fattore che ha aiutato anche nell’organizzazione delle assunzioni, riuscendo a garantire certezze sui periodi di assunzione». La pandemia ha lasciato in eredità scorie difficili da rimuovere, almeno nel breve termine, perché quel periodo ha ridotto all’osso la categoria degli addetti al turismo: in tanti si sono dati alla fuga verso altri lidi. «Il settore turistico - puntualizza Bovi - è uno dei pochi in espansione con la nascita di nuove attività, di conseguenza le assunzioni sono in crescita supportate anche da cambi nella gestione dei processi produttivi che richiedono più personale».

Il sindacato

Reduce da un seminario a Parigi sul proliferazione dei contratti collettivi, Sara Lorrai (42), segretaria della Fisascat Cisl, ribadisce concetti espressi in più di una circostanza: «Penso che prima di gridare ai quattro venti che i giovani non hanno voglia di lavorare bisognerebbe fermarsi un attimo e capire cosa si sta loro offrendo. Gli imprenditori seri da noi sono pochi e lavorano col personale fidelizzato». Dietro la crisi degli stagionali c’è, per Lorrai, una realtà ben più complessa e articolata, «fatta di contratti precari e di ammortizzatori sociali dimezzati rispetto al passato». In più c’è il calo della natalità: «Rispetto ai primi anni Duemila i giovani che cercano lavoro nel settore turistico sono molti di meno».