Tempio.
05 ottobre 2025 alle 00:22

Turismo itinerante, il festival è un successo 

Escursioni (il cammino di Santu Jacu) laboratori enogastronomici, giochi tradizionali in piazza, cicloturismo, canotaggio e un momento di approfondimento con i dialoghi per la pace. Il Festival del Turismo Itinerante (arrivato a Tempio per la sua sesta edizione) ieri è stato un successo, per le presenze e la riuscita degli eventi. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione camperisti Torres e sostenuta dal Comune di Tempio, dalla Regione e dalla Camera di Commercio di Sassari. Da venerdì il programma ha offerto ai tanti turisti arrivati nella cittadina gallurese decine di appuntamenti anche nei centri vicini. Tra le iniziative più gettonate, i laboratori enogastromici con i grandi chef in piazza. Sono andate benissimo, alcune con il tutto esaurito, le lezioni sulle panadas di Oschiri (progetto Erasmus in abbinata con in panificio Ledda) e i laboratori dedicati ai dolci galluresi e alla “suppa cuata timpiesa”. L’assessora comunale al Turismo, Elizabeth Vargiu ha dichiarato: «Uno degli obiettivi di questo Festival è rafforzare il legame tra i nostri visitatori, che sono sempre di più, e il territorio». Il sindaco, Gianni Addis: «Non si parla più di forme di turismo di nicchia. La ricerca di un contatto diretto con la cultura, l’enogastronomia e la natura di un territorio è il futuro dell’accoglienza».

