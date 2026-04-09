Turismo, investimenti per 2,5 milioni 

Sardara, da 20 anni certificata “Bandiera arancione”, è stata inserita dalla Regione nel programma “Turismo nei Borghi”. Una misura economica del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021–2027, attraverso la quale la cittadina termale si è guadagnata un posto dal valore di 2.5 milioni di euro. Somma destinata per interventi infrastrutturali e di riqualificazione, tra cui la cura del verde, migliorare i percorsi urbani, particolare attenzione all’accessibilità. La notizia arriva dal Palazzo comunale, dove una delibera di Giunta ha certificato la proposta dell’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu.

Il progetto

Il paese diventa così “borgo autentico”, e attraverso un “accordo quadro” che sarà siglato in Regione dal sindaco, Giorgio Zucca, potrà dare inizio alla fase esecutiva degli investimenti. Le linee d’indirizzo sono definite dal cronopagramma, non sono ammesse scelte alternative. «Gli interventi – ricorda l’assessore ai lavori pubblici, Paolo Zucca – sono legati al “borgo” in senso stretto. Inizialmente, la nostra idea è stata quella di spaziare sul territorio dando precedenza alle priorità, tra queste il completamento dei lavori al Castello di Monreale. Bocciata, senza se e senza ma, nulla è possibile fuori borgo».

Il turismo

Un finanziamento significativo che punta a rafforzare l’attrattività turistica della cittadina, valorizzandone il patrimonio storico, culturale e ambientale, e consolidando il suo ruolo nell’itinerario di “Bandiera arancione” e “Borgo autentico d’Italia”. Riconoscimenti di qualità, segmenti turistici in forte crescita a livello europeo e internazionale. Per l’assessore al Turismo, Antonio Mameli, l’obiettivo è «consolidare Sardara quale destinazione turistica d’eccellenza. Favorita dalle numerose presenze delle terme, è capace di competere su scala nazionale anche grazie alla qualità del patrimonio storico, basti pensare al sito nuragico e al pozzo sacro proprio all’interno dell'abitato».

Le azioni

L’amministrazione ha scelto di frazionare la somma in cinque interventi, spalmati in altrettanti anni. Si parte dalla sistemazione di un punto panoramico nella parte alta del paese, la via Ariosto e zone limitrofe. La somma più consistente di un milione interessa la riqualificazione delle vie Roma e Carducci con la pavimentazione in pietra, e poi le vie Birocchi, Umberto I, Principe Amedeo, Manno e vicoli, prevista la realizzazione di aree pedonali e una zona a traffico limitato. Infine il rinnovamento della segnaletica, degli arredi urbani e del verde pubblico.

Le reazioni

«Abbellire il borgo – osserva la direttrice degli stabilimenti termali, Carla Podda – significa avere un carta in più sulla ruota del turismo. I nostri ospiti amano visitare il paese, percorrendolo a piedi potranno osservare non più solo i monumenti, ma un centro curato ed accogliente».

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