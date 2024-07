Turismo, innovazione e patti di filiera: ricetta per la crescita 

Dall’incertezza si esce puntando sul turismo e sull’innovazione. L’industria delle vacanze è ancora la strada maestra per la crescita economica della Sardegna, in un momento, come quello attuale, dove la situazione geopolitica e l’incertezza sulla transizione (digitale, energetica e sostenibile) determina difficoltà nell’investire. Nell’Isola la stagione attuale fa registrare una crescita importante delle presenze (le prenotazioni in più dovrebbero aggirarsi intorno al 20%), secondo le rilevazioni periodiche di Intesa Sanpaolo, svela il direttore regionale di Sardegna, Piemonte Nord e Valle d’Aosta Stefano Cappellari, «con anche una tenuta della redditività». Concetti che il manager dell’istituto di credito illustrerà durante l’incontro, il prossimo 17 luglio, con gli imprenditori di Confindustria della Sardegna meridionale. Al centro del confronto anche le strategie sulle quali Intesa Sanpaolo cerca di stimolare e supportare gli investimenti delle imprese sarde per favorire la crescita dell’economia dell’Isola.

Turismo e filiere

L’obiettivo è chiaro: spingere l’acceleratore sulle filiere, a partire da ciò che lega il turismo all’agroalimentare. Il primo deve essere il volano del secondo, con un effetto trascinamento che si manifesti anche sull’export come conseguenza immediata. «Il Pil italiano quest’anno avrà una flessione nella crescita, fermandosi intorno allo 0,7% – spiega Cappellari – ma in Sardegna l’economia è molto trainata dal turismo che fa registrare ottime performance». In sostanza, il settore dei servizi, e in particolare quelli turistici, fanno da traino al resto dell’economia. «Ma bisogna puntare, e noi lo stiamo facendo, sui meccanismi di filiera», osserva il direttore regionale di Intesa Sanpaolo. L’istituto, oltre a mettere a disposizione dell’industria delle vacanze un plafond di 10 miliardi di euro, vuole collegare sempre più turismo e agroalimentare: «Gli hotel si devono portare dietro le aziende agroalimentari e quindi noi spingiamo sui contratti di filiera, in cui l’impresa capofila fa da trascinatrice, costruendo un legame strategico in cui la prima guida le altre su prodotti, servizi e percorsi che vanno dal cibo all’artigianato». Un modo per tenere l’Isola lontana dalle contingenze internazionali e sostenere attraverso il turismo la crescita dell’economia sarda.

Pochi investimenti

C’è un tema di fondo in questo momento: l’incertezza. «La produzione industriale nel nostro paese rallenta, con un calo di circa l’1,3% nel primo trimestre 2024 rispetto a quello precedente – spiega Cappellari – la riduzione degli investimenti non è dovuta al tema dei tassi, quanto alle incertezze economiche per le tensioni internazionali provocate dalle guerre: il problema del Canale di Suez non solo fa lievitare i costi ma determina anche un rallentamento nella disponibilità dei beni. A questo va aggiunta l’incertezza sulle misure previste per la Transizione 5.0 che ha comportato un rallentamento degli investimenti nell’attesa di conoscere gli incentivi». Le imprese sarde, per giunta, stanno bene come patrimonializzazione e liquidità, ma investono poco in sostenibilità, digitalizzazione, innovazione e formazione. «Su questi punti, fondamentali per la crescita, stiamo spingendo molto soprattutto nello stimolare processi e competenze digitali fondamentali per le imprese», osserva Cappellari.

Con il programma “Il tuo futuro è la nostra impresa”, Intesa Sanpaolo vuole andare incontro alle aziende nella transizione 5.0, non solo con un plafond di 120 miliardi di euro, «ma anche fornendo la consulenza e i servizi per individuare gli investimenti necessari per la crescita. Nonostante gli elementi di incertezza dovuti allo scenario internazionale, le imprese sarde devono investire per essere ancor più strategiche nelle catene del valore nazionale e internazionale». I fondi destinati alla Sardegna, dunque, potranno essere spesi per promuovere i patti di filiera, in cui l’azienda capofila traina la resa degli investimenti. E se la crisi di Suez impatta poco sulla Sardegna, la situazione geopolitica rischia di apportare danni all’Isola. Bisogna credere nel rilancio dell’economia e agire.

