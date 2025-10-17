«Turismo, industria da promuovere» 

Sul fronte dell’offerta turistica e ricettiva Carbonia e il Sulcis Iglesiente non sono all’anno zero. Benché altre realtà isolane appaiano (per ora) irraggiungibili, il territorio ogni anno rivela numeri molto incoraggianti. E nella rete che si è creata ci guadagnano tutti: i proprietari delle strutture, gli intermediari, l’indotto.

L’incontro

Valorizzare il presente e costruire il futuro è il senso dichiarato del convegno “Destination Hub” che ieri, al teatro Centrale, ha visto partecipare molti attori del sistema turistico locale: dagli amministratori pubblici ai diffusori dei contenuti e messaggi nei siti appositi, dai gestori delle attività agli studenti. Si è partiti dai numeri e non sono per niente male: nelle sole strutture non alberghiere (quindi case vacanza, B&B, affitta camere), il fatturato 2025 (gennaio-settembre) è stato di quasi 19 milioni e mezzo di euro. Leggermente inferiore al 2024 ma non viene considerato preoccupante. Nel numero dei pernottamenti venduti spiccano Iglesias con 26.800, quindi Sant’Antioco con 23.300 e Sant’Anna Arresi con 19.400. Fra le strutture ricettive il boom arriva dalle 67 mila presenze della catena dei Lu’ Hotel (Carbonia, Sant’Anna Arresi, Carloforte, Sant’Antioco). «I numeri – premette l’assessore comunale al Turismo Michele Stivaletta – rivelano che siamo una piattaforma inserita in un territorio sempre più consapevole della propria forza e dei punti di debolezza». Simona Zanda, ideatrice del progetto MarhAba, decollato con 3 appartamenti e giunto a 26 dopo corsi di perfezionamento spiega: «L’obiettivo è anche la riconversione delle aziende del settore e stimolare la nascita delle imprese connesse». A Carbonia il Tanit è un’altra realtà consolidata: «Con 74 posti letti – dice Maxwell Frongia – garantiamo un’offerta che corrisponde all’aumento della domanda: contribuiamo a valorizzare l’unicità del nostro territorio». In linea con le azioni del gruppo dei Lu’ Hotel che in tal senso è stato precursore di questo indirizzo: «Carbonia – spiega Roberto Ghessa, direttore generale – è al contempo un punto d’arrivo ma anche di partenza per scoprire il sud ovest e creare una rete di indotto».

La promozione

Se al Sulcis Iglesiente ci si arriva è anche perché enti pubblici, privati ed esperti del settore hanno investito nei piani di diffusione del brand. Il Comune ha ad esempio inaugurata all’ex Manifattura di Cagliari un info point e un altro è stato aperto ieri sera alla Torre Civica di piazza Roma. Ma l’asso nella manica è la campagna pubblicitaria e in questo Carbonia si sta avvalendo di professionisti creatori o dirigenti di siti sui social media. Ieri Fabio Usai della Air Addv, Alessandro Aramu e Giacomo Laconi di Prima Idea, Tomaso Lecca della Virtual Tour, Ferdinando Salaris della Industrial meeting e Daniele Pinna della Nora adv hanno spiegato nel dettaglio quanto sia sempre più fondamentale un marketing capillare e di qualità.

