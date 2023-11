Turismo, in vetrina la Grotta di San Giovanni 

Continua la promozione nelle più importanti fiere turistiche internazionali per la grotta di San Giovanni di Domusnovas. Coinvolti dal Parco Geominerario, i gestori del consorzio “Natura Viva Sardegna” sono reduci dalla partecipazione alla Borsa mediterranea del turismo archeologico (Bmta) tenutasi a Paestum dove hanno presentato ai buyer internazionali gli studi del compendio della grotta e del complesso nuragico de S’Omu e s’Orcu.

Una vetrina importante per i servizi multimediali fruibili soprattutto nella grotta (wi-fi, audioguide in dieci lingue e non solo) dato che la Borsa di Paestum è, tra l’altro, sede dell’ArcheoVirtual, l’innovativa mostra internazionale di tecnologie multimediali, interattive e virtuali.

«Per la grotta, che nel 2023 ha superato i 20 mila accessi, – spiega Fiorenzo Casti, presidente del consorzio – abbiamo presentato lo studio (con prossima mappatura digitale) che coinvolge l’università di Bologna, il Centro Chirotteri Sardegna, Cnr, Virtual Geographic Agency e Speleoclub Domusnovas». Per il nuraghe sono invece stati presentati i percorsi esperienziali che saranno fruibili con la messa in sicurezza del sito.

