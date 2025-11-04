Turismo, in Italia crescono presenze internazionali e fatturato 

L’Italia torna a rivendicare il suo ruolo leader sul fronte turistico europeo con un +5,7% di presenze totali nelle strutture ricettive tra gennaio e luglio 2025, un +10,4% di quelle internazionali, quasi 25 miliardi di euro dal turismo estero nel primo semestre (+5,9%), un saldo della bilancia turistica dei primi sei mesi di 9,2 miliardi (in crescita del +6,5%), 105,5 milioni di passeggeri aeroportuali internazionali nei primi 8 mesi (+7,4% rispetto al 2024) e una previsione di chiusura 2025 da 185 miliardi di euro di consumi turistici totali.

Sono i dati diffusi a margine dell’inaugurazione ieri a Londra del Padiglione Italia organizzato da Enit per l'edizione 2025 del World Travel Market (Wtm): uno dei più importanti appuntamenti fieristici annuali sul turismo al mondo.

Esteso su una superficie di oltre 1800 mq, il Padiglione Italia al Wtm allinea quest'anno un numero senza precedenti di 240 co-espositori e 40 privati, dando spazio a istituzioni regionali, metropolitane e a oltre 650 operatori, in grado di raccontare ogni angolo della Penisola. Nel frattempo Daniela Santanchè è pronta a dare battaglia «per garantire le risorse necessarie al sistema turismo» nell'ambito della manovra. Lo ha detto la ministra precisando di essere «molto ottimista» sul fatto che queste risorse siano assicurate.

