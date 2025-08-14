Turismo in calo? «Presto per dirlo» L’estate anomala del Sud Sardegna 

Ad agosto, sulla costa sud della Sardegna, il turismo mostra sfumature diverse a seconda delle località. A Villasimius , una delle mete più rinomate, qualche scricchiolio si è fatto sentire: nei piccoli e medi alberghi, per la prima volta dopo anni di pienone, si sono registrate camere libere anche in pieno agosto, come lunedì 4 e mercoledì 13. Un fenomeno che negli ultimi anni non si era mai visto, ma che, secondo gli operatori, non basta ancora a certificare un calo.

«Se un calo ci sarà – spiega Sergio Ghiani, presidente del consorzio che riunisce i principali alberghi del paese – lo valuteremo a settembre. La stagione è anomala: dopo anni di crescita continua, ad agosto potrebbe esserci una leggera flessione, ma siamo in tempo per invertire la tendenza. È fondamentale proseguire nel miglioramento dei servizi: rispetto al 2024 abbiamo fatto passi avanti, ma non basta. Bisogna accelerare e puntare sulla promozione».

«È aumentata l’offerta»

Per Marco Cardia, titolare dell’hotel “I Graniti”, la percezione di calo va analizzata considerando l’aumento dell’offerta: «Rispetto allo scorso anno a Villasimius ci sono sei o sette strutture in più per circa 250 posti letto aggiuntivi. È normale che, a parità di presenze, qualche camera resti vuota». A pesare, comunque, è il caro trasporti: «Nei giorni clou di agosto – sottolinea Cardia – le tariffe di aerei e traghetti sono alle stelle, proprio quando qui c’è ancora qualche stanza disponibile».

Sul fronte opposto, Giovanni D’Anna, direttore dello storico Simius Playa, conferma i dati del 2024: «La media di agosto per noi è uguale o superiore. Considerando anche le prenotazioni, abbiamo raggiunto e superato la scorsa stagione. I nostri ospiti sono per metà stranieri e per metà italiani».

Trasporti salatissimi

Spostandosi verso la costa sud-occidentale, da Pula a Domus de Maria , la situazione è più complessa. Qui la flessione di inizio estate si è fatta sentire di più ma gli albergatori guardano con fiducia al finale di stagione per recuperare terreno. «L’alta stagione porta in Sardegna soprattutto turisti italiani», spiega Nicola Palomba, titolare dell’hotel Costa dei Fiori: «Se i voli diventano sempre più cari, è normale che ad agosto ci siano difficoltà. Da noi i risultati, nonostante tutto, restano buoni, ma molti clienti lamentano i costi aggiuntivi per i bagagli. Sempre più spesso preferiscono spedirli. Per i visitatori d’oltreoceano tariffe e coincidenze complesse sono un ostacolo: mantenere risultati soddisfacenti, in questo scenario, è già un’impresa».

«E ora, il congressuale»

Al Chia Laguna, invece, la stagione procede senza intoppi. «Luglio e agosto sono andati molto bene», gongola Angelo Pittaluga, del resort di Domus de Maria: «A settembre lavoreremo molto, anche con il turismo congressuale. L’obiettivo è chiudere la stagione con un saldo positivo rispetto al 2024».

Ma sulle prospettive a medio termine pesa un’ombra: «Portare i turisti in Sardegna sta diventando proibitivo», avverte l’assessore comunale al Turismo di Domus de Maria, Davide Monni: «E se da settembre verranno ridotti i collegamenti da Cagliari verso Roma e Milano, pensare alla destagionalizzazione sarà impossibile».

Il peso dei mesi spalla

Il quadro complessivo racconta di una costa sud che, tra conferme e segnali di rallentamento, affronta la sfida di un mercato turistico sempre più influenzato da fattori esterni come i costi di trasporto. Se a Villasimius il dibattito ruota attorno all’incremento dell’offerta e alla necessità di rafforzare la promozione, da Pula a Domus de Maria l’attenzione si concentra su come attenuare l’impatto del caro voli e migliorare l’accessibilità. Due realtà vicine ma con dinamiche diverse, unite però dalla consapevolezza che il successo di una stagione non si gioca solo in agosto, ma anche nella capacità di attrarre visitatori nei mesi spalla, quando i flussi si diradano e la qualità dei servizi può fare la differenza.

