Turismo, imprese ancora a caccia di lavoratoriTurismo, imprese ancora a caccia di lavoratori

«Meglio che negli anni scorsi» ma «niente a che vedere con l’era pre-Covid»: mancano pochi giorni alla riapertura dei primi alberghi e resort nel sud Sardegna e per molti trovare cuochi, camerieri, addetti al ricevimento, barman resta un’impresa. Chi si è accaparrato il personale si è mosso per tempo (già alla fine della stagione 2023, per i ruoli manageriali) e oltre a una retribuzione adeguata (paga base, extra, recupero ore) ha dovuto offrire anche i bonus: alloggio e orario continuato, per esempio. Perché dover viaggiare da casa al posto di lavoro, o pagarsi un posto letto in località dove i prezzi sono roventi o ancora avere l’orario spezzato, con la giornata lavorativa che dura dal mattino alla notte, rende l’impegno molto più pesante e meno redditizio. E la richiesta è tale che chi vuol “fare la stagione” ha, entro certi limiti, facoltà di scelta.

A Pula, in viale Nora, l’hotel resort Lantana si prepara all’apertura, fissata per venerdì 29 marzo: «Non riusciamo a trovare i lavapiatti», sospira Valeria Gallia. «E per l’alta stagione stiamo cercando una persona per la sala e una per la reception». La ricerca è cominciata lo scorso novembre: «Noi abbiamo una base di lavoratori locali che tornano volentieri. Già a novembre abbiamo iniziato a chiedere chi ci sarebbe stato per questa stagione e abbiamo firmato le prime lettere di assunzione». Quali le figure più difficili da trovare? «Sala, cucina, bar: c’è l’orario spezzato». Paghe? «Un lavapiatti parte da una base di 1.200-1.300 euro che, con le voci accessorie, possono arrivare a 1.600 netti. Un mezzo chef, tutto incluso, arriva a 1.800-1.900, un maître a 2.200».

Scuola, stage e master

Poco lontano anche il Forte Village, a Santa Margherita di Pula, apre per Pasqua: un gigante dove, in piena estate, arrivano a lavorare 1.300 persone. Già tutte trovate? «Stiamo ancora coprendo alcune posizioni che saranno necessarie in piena stagione», risponde l’amministratore delegato Lorenzo Giannuzzi. Si fatica, spiega, soprattutto a trovare «camerieri, cuochi e figure di middle management : maître e assistant manager». Colpa (anche) del tipo di professione: «Si lavora nei periodi festivi, non è uno stile di vita facile da adottare». Poi si tratta di trovare persone capaci: «Si dovrebbe investire su scuole o altre strutture che possano dare una formazione adeguata», suggerisce Giannuzzi. Gli istituti alberghieri non bastano? «Servirebbe una formazione meno teorica e più pratica, organizzare meglio gli stage. Spesso anche i diplomati che vediamo hanno difficoltà a integrarsi in un contesto lavorativo. Per questo facciamo dei corsi di avviamento: è un costo in più ma i ragazzi, dopo, si muovono con molta più disinvoltura. Da una decina d’anni con le università di Cagliari e la Luiss abbiamo attivato un corso in hotel management: un master concentrato che copre tutte le branche dell’hotellerie e forma professionisti apprezzati in tutto il mondo».

Proprio a Pula c’è una delle quattro sedi dell’istituto alberghiero “Azuni”: «Teoria e pratica da noi vanno di pari passo», giura la dirigente, Jessica Cappai. «In questo momento terze e quarte classi sono impegnate con gli stage (Pcto), ovviamente non retribuiti, mentre le quinte li hanno fatti nel primo quadrimestre in modo che i ragazzi possano concentrarsi su prove Invalsi e esami di fine anno. I nostri diplomati trovano tutti lavoro, anzi spesso i ragazzi iniziano a lavorare già al quarto anno, quando ottengono la prima qualifica: non sono loro a cercare lavoro, è il lavoro che cerca loro. Il guaio, semmai, è che il numero dei diplomati è largamente insufficiente a coprire la richiesta del mercato». A giugno le tre sedi che ospitano l’indirizzo enogastronomico ne “sforneranno” una novantina: «Pochissimi, visto il boom della ristorazione negli ultimi anni in Sardegna».

Reddito di cittadinanza

Nella vicina Chia c’è lo stabilmento balneare Araj Beach Club di Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio per il Sud Sardegna: anche lui, dopo tre anni che definisce «una tragedia» (dal 2021 al 2023), vede un cambiamento di rotta. «Abbiamo ricevuto tanti curriculum», spiega: «Ho dovuto sospendere l’annuncio di ricerca del personale perché non riuscivo a esaminarli tutti. Assistenti bagnanti con brevetto, receptionist, camerieri, banconieri: ho trovato tutti. Avrò uno staff internazionale: un ragazzo argentino, uno senegalese, uno egiziano, un italiano, un sardo e, probabilmente, una ragazza lituana». Come spiega tanta abbondanza? «Sarebbe una bugia dire che la stretta sul reddito di cittadinanza non abbia influito: negli anni scorsi mi sono sentito chiedere soldi fuori busta da persone che altrimenti ritenevano conveniente starsene a casa a percepire il Rdc. Poi tanti che durante il Covid erano stati assorbiti da altri settori (farmaceutico, logistica, distribuzione alimentare) adesso ha di nuovo piacere di fare il cuoco, il cameriere, il receptionist o il bagnino». Piacere forse, ma la paga? «Un bagnino di quinto livello, il più basso, inclusi ratei di tredicesima, quattordicesima e Tfr, l’estate scorsa prendeva 1.650 euro netti».

Pranzo e cena

Altra costa, altra musica. Lungo la strada fra Cagliari e Villasimius, a Solanas, c’è il ristorante da Barbara che due anni fa, dopo decenni di onorata professione, rischiò di non aprire perché non trovava personale. «Ci salvammo all’ultimo momento», ricorda il titolare, Lazzaro Asuni. Quest’anno come va? «Apriremo a inizio maggio e ci mancano ancora una persona per la cucina, per fritti e contorni, e una in sala. L’anno scorso avevamo trovato uno studente che a fine stagione era diventato anche bravo ma quest’anno ha esami da preparare e non ci sarà. È difficile. Oggi mi ha chiamato un amico ristoratore: ha bisogno di qualcuno per le pulizie perché una persona che gli aveva dato la disponibilità ha trovato una proposta migliore e l’ha accettata. Chi ha lavorato da noi ha un buon ricordo: paghiamo il giusto e possiamo offrire alloggio. Ma vogliamo continuare ad aprire a pranzo e a cena: l’orario è molto più impegnativo, capisco chi storce il naso e preferisce trovare un locale che apra solo a cena». Concorrenza? «Tantissima: a Villasimius gli alberghi si sono moltiplicati e hanno fame di personale».

Vero: a Villasimius «ci sono 120 tra alberghi, affittacamere e b&b più un campeggio», conferma il sindaco Gianluca Dessì. Un distretto da 40 mila posti letto (seconde case incluse) che in piena stagione dà lavoro a 3.500 persone, di cui 600 al Tanka Village: «Quest’anno, causa lavori, apriremo il 24 maggio», dice Filippo Lucchini: «Per ora abbiamo tante disponibilità ma siamo ai pre-contratti, alle lettere d’impegno. Bisogna vedere quante, fra due mesi, si trasformeranno in impegni concreti. Fatichiamo soprattutto a trovare receptionist: diversi di quelli che abbiamo formato gli anni scorsi hanno trovato impieghi in posti aperti tutto l’anno. Ma parliamo di venti posizioni». Più serio è il problema dei camerieri: «Ce ne servono cento per i ristoranti e cento ai piani». In cucina va meglio: «Chef e sous-chef tendono a lavorare per brigate già formate. E la cucina, forse per effetto di trasmissioni tv come Masterchef, è più attrattiva per i ragazzi».

«Serve un ostello»

«Il personale si trova, anche prendendolo da fuori», sostiene Sergio Ghiani, imprenditore alberghiero e edile e presidente del Consorzio turistico di Villasimius: «Il problema da noi è l’alloggio. Molte seconde case sono diventate dei b&b: dove dormono migliaia di cuochi e camerieri? Che fai, dai a un dipendente 200 euro fuori busta e gli dici di arrangiarsi? Cosa ci fa uno con 200 euro a Villasimius? Va a dormire in un garage o una cantina? Non è accettabile. Al Comune abbiamo chiesto un terreno, a prezzi ragionevoli, dove costruire un ostello dei lavoratori». Non è l’unica proposta: «La Regione apra alla formazione fatta in albergo, oltre che negli istituti alberghieri: gli studenti imparerebbero lavorando, retribuiti».

