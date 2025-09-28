Turismo, il riscatto di settembre 

Un'estate senza fine, quella di Olbia, tra crocieristi, turisti d'oltralpe ed eventi. Dopo agosto e luglio tiepidi, che hanno registrato una lieve flessione rispetto a quelli bollenti delle scorse estati, settembre e ottobre (forse) a dare la spallata alla stagione. Nel capoluogo gallurese non ci sono più le basse stagioni, le mezze sono (quasi) la nuova estate. Complici il calendario crocieristico, ultimo approdo il 21 novembre, che conta ancora undici sbarchi all'Isola Bianca e il decollo fino alla fine del prossimo mese dei voli internazionali dal Costa Smeralda che punta a destagionalizzare l'offerta dei collegamenti anche domestici, settembre vola per i picchi turistici e ottobre sembrerebbe sulla scia.

Stranieri in testa

«Reduci da un ferragosto deludente, settembre ci ha fatto recuperare il perduto: gli alberghi hanno registrato l'80 per cento di occupazione delle camere, confermando gli ottimi numeri dello scorso anno», ha detto il presidente di Albergatori Olbia, Fabio Fiori, attribuendo l’avanzata dei mesi di spalla anche alla programmazione degli eventi in città. «Strategicamente pianificati alla fine della stagione, le manifestazioni, oltre a garantire il movimento degli addetti ai lavori, fungono da occasione attrattiva e lo conferma il fatto che in concomitanza degli stessi le strutture ricettive hanno registrato il tutto esaurito», ha aggiunto Fiori. Soprattutto stranieri, in testa francesi e tedeschi, gli ospiti, secondo le previsioni degli operatori turistici, potrebbero soggiornare in città anche nella prima metà di ottobre, traghettati dagli eventi. Benvenuto Vermentino! fino al 5 ottobre tra degustazioni per le vie del centro ed esperienze nelle cantine del territorio, celebra il re dei bianchi galluresi e nelle dieci passate edizioni, ha portato in città tanti appassionati ed esperti del settore. Ieri si è chiuso il MedFest 2025, expo promosso dalla Regione, che ha riunito a Olbia comunità scientifiche e imprese, con oltre cinquanta buyer internazionali, impegnate in quattro giorni di confronto sulle grandi sfide condivise dai 24 Paesi affacciati sul Mediterraneo. Un movimento, quello di settembre, che ha impattato positivamente anche sulle casse dei ristoratori: «Sebbene ci sia stata una clientela un pò meno spendente rispetto agli altri anni, settembre è stato un ottimo mese per numero di presenze», ha confermato il presidente di Fipe Olbia, Marco Mura.

RIPRODUZIONE RISERVATA