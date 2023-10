«Turismo, il modello è Villasimius» 

Un turismo di qualità, più telecamere, aerei meno cari in ogni fascia oraria, eventi sportivi no-stop e alberghi aperti d’inverno. La ricetta per il futuro turistico della Sardegna arriva da Villasimius, con un incontro – il primo di una lunga serie – al quale hanno preso parte, fra gli altri, il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, l’assessore regionale al turismo Gianni Chessa e il presidente della commissione parlamentare trasporti Salvatore Deidda.

Il modello

«Partiamo da Villasimius e dal Sarrabus – mette in evidenza Dessì – perché con 2,5 milioni di presenze ci stiamo imponendo sul mercato internazionale. Quest’anno c’è stata una leggera flessione eppure il fatturato non è diminuito. Significa che possiamo percorrere la strada della qualità unendo le forze e specializzandoci per i mesi di bassa stagione in base ai periodi di vacanza degli stranieri». Dessì pone poi in evidenza il tema della sicurezza: «Più telecamere ci sono, più il turista si sente tranquillo e più ci sceglie».

Tematica rilanciata da David Cragnoletti, direttore commerciale della Sogaer: «È un fattore da vendere sul mercato delle vacanze – sottolinea – mercato che quest’anno ci ha regalato numeri inattesi con un più venti per cento di arrivi in aeroporto. Le compagnie aeree erano entusiaste e hanno assicurato un incremento estivo dei voli».

La Regione

Per l’assessore Gianni Chessa, «la Sardegna negli ultimi quattro anni può vantare la maggior crescita di presenze turistiche, altro che Puglia. A dicembre registreremo un milione in più di arrivi, record assoluto». Il segreto, sempre secondo l’assessore, è l’organizzazione di grandi eventi sportivi: «Faccio l’esempio del ju-jitsu, per un evento di dieci giorni abbiamo registrato diecimila presenze. Un ritorno economico incredibile».

Natale Ditel (autorità portuale) richiama l’importanza della programmazione pluriennale e delle crociere: «A breve – spiega – la Grimaldi metterà in circolazione navi più piccole per pochi facoltosi che potranno attraccare anche al porto di Villasimius». Elemento, quest’ultimo, richiamato dal sindaco di Cagliari: «Le crociere – dice Truzzu - sono un importante mezzo di promozione. Aggiungo che non dobbiamo diventare schiavi dei numeri, guardiamo alla qualità. Con numeri inferiori spesso ci sono fatturati maggiori».

Trasporti

Sul fronte trasporti Salvatore Deidda assicura il massimo impegno da parte del governo: «Sono in corso dei confronti con le compagnie aeree e con l’Europa. Puntiamo a ridurre le imposte in cambio di prezzi bloccati per i prossimi tre anni e ad agevolazioni dal 2024 per chi viaggia per lavoro o salute».

A sollecitare il lavoro di squadra sono il consigliere delegato al turismo di Villasimius Michele Cireddu e il presidente del consorzio turistico Sergio Ghiani, promotore dell’incontro: «Il mercato è cambiato – sottolinea Ghiani – l’ospite vuole emozioni e noi possiamo offrirgliele solo se camminiamo assieme, dal benzinaio all’agente di polizia locale».