Turismo, il Comune vuole un’area camper 

Un'area camper a Villacidro: l'ufficio tecnico del Comune ha predisposto il progetto che concorrerà all'apposito bando regionale, con gli interventi per trasformare una parte dell’attuale parcheggio tra via Rio Fluminera e via Aldo Moro in un' area attrezzata per la sosta e il carico-scarico per camper. È una delle linee di intervento prevista dall'attuale amministrazione nel suo programma: l'intento è intercettare un turismo itinerante già attratto da Villacidro e offrire una possibilità di sosta. Non sono pochi i camperisti che scelgono di fare tappa nel Paese d'ombre dove però mancano, fino a ora, soluzioni per la permanenza.

Anche Villacidro, come già tanti altri centri nell’Isola, si candida quindi a ottenere dalla Regione un finanziamento di 50mila euro per sistemare l'area, completamente asfaltata e già dotata di un corpo di servizi igienici, attualmente adibita a parcheggio pubblico e a ospitare il mercato comunale del mercoledì.

Il progetto prevede otto piazzole per la sosta dei camper (tra cui una attrezzata per utenti con disabilità), colonnine elettriche, impianti di scarico per acque nere e acque grigie e di svuotamento delle cassette estraibili dei camper. Completano il progetto l'erogazione di acqua potabile, un sistema di videosorveglianza e il potenziamento della segnaletica informativa.

