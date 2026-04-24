Turismo, il borsino di maggio 

Con 240 euro si noleggia un gommone per navigare nel mare più bello d’Italia. Chi sceglie di noleggiare, ad Arbatax o a Santa Maria Navarrese, l’imbarcazione con tanto di skipper deve mettere in conto altri 80 euro, cui bisogna aggiungere il costo del carburante che verrà pagato al rientro in base all’effettivo consumo. A maggio la spesa media, suscettibile di variazioni commerciali e promozionali, si aggira sui 350 euro per noleggiare (9 ore) un gommone da 5.50 metri di lunghezza che può ospitare sino a 6 persone ed è dotato di tendalino. Una media di 60 euro e a persona. Chi sceglie la spiaggia di Foxi Lioni, litorale di Tortolì, per una giornata di relax sotto l’ombrellone spende una quindicina di euro. «Per ora abbiamo tenuto i prezzi invariati rispetto allo scorso anno», assicura il titolare, Antonio Ladu.

Servizi al mare

Se oggi una famiglia di quattro persone, genitori e due figli tra i 6 e i 14 anni, sceglie la gita con una delle motonavi di Mare Ogliastra lines sulla linea rossa (la classica con tre soste in spiaggia a cala Mariolu, cala Sisine e cala Luna con tanto di visita facoltativa alla grotta del Fico) in partenza da Arbatax o Santa Maria Navarrese spende 200 euro. I prezzi non sono mai compresi di pranzo a bordo, in genere un servizio extra. Il listino è valido dal primo maggio al 9 agosto, poi verrà lievemente ritoccato al rialzo (70 euro) fino al 23 agosto. Gettonate anche le immersioni. A Santa Maria Navarrese il diving Nautica propone un’immersione singola (due ore) nella costa di Baunei a 90 euro (+20 per cento rispetto al 2023). Lo snorkeling tour costa 50 euro. «Scoprire con maschera e boccaglio uno dei luoghi più incontaminati della Sardegna è un’esperienza da non perdere», dicono gli organizzatori.

In montagna

L’alternativa al mare è la montagna. Ce n’è per tutti i gusti. Dal trekking all’escursione con asinelli, quad e biciclette. Tra i sentieri di Baunei e Triei la Sisine quad rental offre escursioni mozzafiato: il prezzo per mezza giornata è 140 euro a quad (60 chilometri) e si può viaggiare in 2, oppure l’escursione che comprende la giornata intera costa 220 euro (100 chilometri). Benzina e casco sono inclusi nel prezzo. Variegata anche l’offerta di sport estremi. A Ulassai un’arrampicata sui Tacchi costa più o meno 160 euro a persona, compreso il materiale.

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