Turismo, il bilancio è in chiaroscuro 

Superato il giro di boa del Ferragosto il settore ricettivo della Barbagia di Seulo tira le somme di una stagione turistica in cui, a detta dei più, anche se il Ferragosto ha tenuto, qualcosa è cambiato. Il meteo, per alcuni, ha fatto slittare l'avvio della stagione, la flessione delle presenze dei centauri tedeschi e austriaci ha pesato sui gestori di bar, ristoranti e pizzerie come racconta Alessio Deplano del ristorante-pizzeria “Bar degli amici” di Seui : «Le presenze quest'anno non sono equiparabili a quelle del post Covid».

Le valutazioni

Aspettative deluse anche per Simone Deplano, titolare del ristorante-pizzeria “Al Bar di su” e Corrado Deidda del bar-ristorante-pizzeria “Da Corrado”, entrambi di Sadali : «A incidere indubbiamente il caro prezzi: carburante, energia, costi dei biglietti per la Sardegna». Il meteo ha sfavorito l'esordio della nuova attività “Escursioni Seulo quad” di Eriberto Puddu: «Impossibile un bilancio, non avendo termini di paragone, ma certamente non siamo arrivati ai numeri che ci saremmo aspettati, difficile con 13 gradi il 9 agosto». Stagione atipica per Daniela Vargiu, affittacamere “Il folletto” di Sadali: «Il boom concentrato a Ferragosto. Tiene un turismo di giornata mordi e fuggi che sembra tradursi in piccoli numeri di presenze e grandi numeri di assenze».

La soddisfazione

In controtendenza a Seui il b&b “La rosa gialla” di Angela Deplano: «Benissimo, con la clientela fidelizzata e nuovi ospiti, anche stranieri». Manuela Ghiani, agriturismo Ticci di Seulo , aggiunge: «Bene già da aprile, la differenza è nel calo dei pranzi la domenica compensato però dall'incremento sensibile delle mezze pensioni. Non possiamo lamentarci». Ma Giovanni Ghiani, coordinatore dell'Ecomuseo di Seulo, ha dubbi: «Salvo alcune manifestazioni, quest'anno non abbiamo picchi di presenze giornaliere, tiene un andamento stabile regolarmente distribuito nel tempo».

L’attesa

A tenere sono sono le manifestazioni che hanno avuto numeri da record: registrate 2000 mila presenze a Seui, il 15 e 16 luglio per la Festa del Carmine; il 13 agosto, a Seulo staccati 1100 biglietti per Andalas. Ma siamo all'80° della partita, i supplementari (cioè il mese di settembre), forse qualche sorpresa potrebbero riservarla.

