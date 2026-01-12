VaiOnline
Pula.
13 gennaio 2026 alle 00:33

Turismo, il 2025 è stato un anno da record 

Presenze in aumento del 20 per cento (602mila) col traino di Nora e delle spiagge 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stato un anno da incorniciare per il turismo di Pula: nel 2025 i visitatori che hanno scelto il paese per trascorrere le proprie vacanze sono stati 602mila, contro i 490mila del 2024. Grazie alle oltre 100mila presenze in più rispetto all’anno precedente, Pula si conferma all’11esima posizione delle mete più visitate dell’Isola.

L’exploit

Il merito - come spiega l’assessora al Turismo, Donatella Fa – non è solo delle bianche spiagge di Pula, ma anche dello sviluppo di un turismo esperienziale e culturale, cresciuto negli ultimi anni grazie all’organizzazione di appuntamenti capaci di avvicinare un numero di turisti sempre maggiore: «Negli ultimi anni ha avuto un grande impatto il turismo lento, il Cammino di Sant’Efisio si è dimostrato un grande attrattore. Importantissima è la costante collaborazione con la Fondazione Pula Cultura diffusa che a tutte le fiere di settore promuove i gioielli naturalistici e culturali di Pula. Oltre 100mila presenze in più sono un grande risultato, ma continuiamo a lavorare per destagionalizzare l'offerta turistica grazie anche sfida della digitalizzazione per il sito archeologico di Nora, l'isola di San Macario, la Batteria Boggio e la Torre del Coltellazzo. Questi investimenti non rappresentano un costo, ma una leva strategica con cui rafforzare il nostro turismo di qualità, allungare la stagione e contrastare l'overtourism nelle nostre spiagge».

Gli eventi

Simona Urru, consigliera comunale spiega come le presenze siano cresciute anche grazie all’aumento del numero degli spettacoli: «Abbiamo lavorato tanto e con entusiasmo per allietare le serate di residenti e turisti ma anche per permettere alle nostre attività produttive di lavorare al meglio, la scorsa estate è stata la più ricca di spettacoli degli ultimi anni con 98 eventi da giugno a fine settembre, tutti finanziati con 300mila euro dell’imposta di soggiorno. L’obiettivo per quest’anno è di fare ancora meglio della passata stagione».

Le reazioni

Nicola Palomba, titolare dell’albergo Costa dei Fiori, analizza i dati: «La scorsa stagione è stata molto positiva, ma è bene ricordare la flessione di luglio e agosto legata alla penuria di collegamenti con la penisola, che ha comportato un calo dei vacanzieri italiani. Per fortuna il mercato estero prima e dopo l’alta stagione è andato molto bene».

Le attività commerciali di Pula sono la cartina tornasole di questa impennata delle presenze. «Lo scorso anno i nostri associati hanno toccato con mano questo incremento – dice Ettore Caboni, vicepresidente dell’associazionw dei commercianti “Vivi Pula” – il merito è anche dei ristoranti, bar, pizzerie e di tutte le attività del paese che da anni garantiscono un servizio costante a chi sceglie di venire a Pula».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari affonda a Genova

Luvumbo spreca la palla del pari, poi scende il buio: 3-0 
l nello sport
Il progetto

A Nuoro pronto lo sbarco dei primi centri di ricerca

Comuni e Provincia: interventi per potenziare la ricettività Gli imprenditori: subito atti concreti su formazione e viabilità 
Marilena Orunesu
Trasporti

La continuità aerea non decolla

Luca Mascia
Nell’Isola mancano all’appello 1.500 professionisti

Emergenza infermieri  e pazienti in corridoio: «Ospedali al collasso»

La denuncia del sindacato NurSind: «Al Brotzu Medicina fuori controllo» 
Cristina Cossu
Il disservizio.

Ogliastra, mammografie sospese

Roberto Secci
Lo scontro

Scuole, il Governo commissaria l’Isola

Regione sotto accusa (insieme ad altre tre) per la mancata approvazione del dimensionamento 
Governo

Giustizia, referendum il 22 e il 23 marzo È scontro, via ai ricorsi

La decisione del Consiglio dei ministri M5S: date troppo vicine, hanno paura  
Padova

Studentessa sparita, la pista social

A vuoto le ricerche di Annabella Martinelli. Il giallo dei profili cancellati  