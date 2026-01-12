Turismo, il 2025 è stato un anno da record 

È stato un anno da incorniciare per il turismo di Pula: nel 2025 i visitatori che hanno scelto il paese per trascorrere le proprie vacanze sono stati 602mila, contro i 490mila del 2024. Grazie alle oltre 100mila presenze in più rispetto all’anno precedente, Pula si conferma all’11esima posizione delle mete più visitate dell’Isola.

L’exploit

Il merito - come spiega l’assessora al Turismo, Donatella Fa – non è solo delle bianche spiagge di Pula, ma anche dello sviluppo di un turismo esperienziale e culturale, cresciuto negli ultimi anni grazie all’organizzazione di appuntamenti capaci di avvicinare un numero di turisti sempre maggiore: «Negli ultimi anni ha avuto un grande impatto il turismo lento, il Cammino di Sant’Efisio si è dimostrato un grande attrattore. Importantissima è la costante collaborazione con la Fondazione Pula Cultura diffusa che a tutte le fiere di settore promuove i gioielli naturalistici e culturali di Pula. Oltre 100mila presenze in più sono un grande risultato, ma continuiamo a lavorare per destagionalizzare l'offerta turistica grazie anche sfida della digitalizzazione per il sito archeologico di Nora, l'isola di San Macario, la Batteria Boggio e la Torre del Coltellazzo. Questi investimenti non rappresentano un costo, ma una leva strategica con cui rafforzare il nostro turismo di qualità, allungare la stagione e contrastare l'overtourism nelle nostre spiagge».

Gli eventi

Simona Urru, consigliera comunale spiega come le presenze siano cresciute anche grazie all’aumento del numero degli spettacoli: «Abbiamo lavorato tanto e con entusiasmo per allietare le serate di residenti e turisti ma anche per permettere alle nostre attività produttive di lavorare al meglio, la scorsa estate è stata la più ricca di spettacoli degli ultimi anni con 98 eventi da giugno a fine settembre, tutti finanziati con 300mila euro dell’imposta di soggiorno. L’obiettivo per quest’anno è di fare ancora meglio della passata stagione».

Le reazioni

Nicola Palomba, titolare dell’albergo Costa dei Fiori, analizza i dati: «La scorsa stagione è stata molto positiva, ma è bene ricordare la flessione di luglio e agosto legata alla penuria di collegamenti con la penisola, che ha comportato un calo dei vacanzieri italiani. Per fortuna il mercato estero prima e dopo l’alta stagione è andato molto bene».

Le attività commerciali di Pula sono la cartina tornasole di questa impennata delle presenze. «Lo scorso anno i nostri associati hanno toccato con mano questo incremento – dice Ettore Caboni, vicepresidente dell’associazionw dei commercianti “Vivi Pula” – il merito è anche dei ristoranti, bar, pizzerie e di tutte le attività del paese che da anni garantiscono un servizio costante a chi sceglie di venire a Pula».

RIPRODUZIONE RISERVATA