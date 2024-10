Turismo, i numeri sorridono 

Con 607.281 presenze turistiche, a Tortolì segna un incremento del 2,88 per cento rispetto al 13 ottobre 2023. In tutto gli arrivi sono stati 114.082. È quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio territoriale dell’Ogliastra per l’anno in corso. A conteggi non ancora chiusi dalla tassa di soggiorno arriveranno 600 mila euro. Il dossier sarà presentato, insieme a nuove strategie utili per migliorare la gestione dei flussi turistici, in occasione il 25 ottobre in Comune.

I dati

Dal primo gennaio a oggi negli alberghi e nei resort di Tortolì gli arrivi sono stati 61.090 per un totale di 318.965 presenze, di cui 138.600 italiani (28.548 arrivi) e 180.365 stranieri (32.542 arrivi). Nell’extralberghiero 283.316 le presenze complessive. Sono arrivati 56.258 italiani mentre 57.824 sono gli stranieri.

Gli imprenditori

«Sono dei primi dati interessanti da poter valutare, per cominciare a fare un’analisi precisa di quello che rappresenta oggi il turismo a Tortolì. Importante leggerli in un’ottica di pianificazione futura per poter attivare azioni di incremento nei vari mesi dell’anno». Lo afferma Francesco Bovi, (Bovi’s Hotels). «Penso ad esempio al consolidamento e rafforzamento del mercato estero, che rappresenta più del 50 per cento delle presenze ed è armonizzato molto bene durante i mesi che vanno da marzo a ottobre». Per sostenere la crescita servono più eventi: «Occorre ragionare su un calendario di eventi che possa dare nuovi stimoli di domanda ai diversi periodi dell’anno». L’incognita, al netto delle presenze, è il valore della spesa che hanno generato complessivamente le 607.281 le presenze. Antonio Ladu, titolare dello stabilimento balneare di Foxi Lioni, è soddisfatto ma fa un appunto: «Ottime a Ferragosto, anche se la gente ha speso meno e soprattutto da me sono mancati i clienti dell’interno».

Il sindacato

Numeri salutati con favore anche da Michele Muggianu, segretario della Cisl Ogliastra: «Esprimiamo soddisfazione per il dato parziale che certifica l’aumento degli arrivi e delle presenze: Tortolì si conferma tra le prime destinazioni in Sardegna. Siamo in campo e, a breve, lanceremo una nostra iniziativa per favorire maggiore destagionalizzazione del settore, più formazione e migliori condizioni di lavoro per il personale».

