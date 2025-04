«Turismo green, la rinascita viene dal mare» 

Se il buongiorno si vede dal mattino, Quartu si sta giocando bene la partita più importante. Quella di un domani fatto di sviluppo e benessere legato al mare. La trasformazione è in atto. Da sempre fuori dalle rotte del turismo, la terza città della Sardegna dall’antica vocazione agricola si candida a diventare nei prossimi anni luogo perfetto dove rilassarsi e godersi tutto il bello che la natura può offrire. Come? Valorizzando i suoi 20 chilometri di coste e spiagge dove spicca la perla di Mari Pintau, su cui da anni è piantata la Bandiera Blu e per la quale il numero chiuso – già deciso – slitterà quasi sicuramente all’estate del 2026.

Una metamorfosi che passa anche per lo spettacolare progetto di riqualificazione del lungomare oggi ultimato per un terzo, dal ristorante Marinella allo stabilimento Frontemare. E basta farsi una camminata in questo anticipo di futuro per avere più di un motivo per stropicciarsi gli occhi: prati verdissimi, fiori e colori, arbusti ed essenze, nuovi camminamenti e piste ciclabili. Da una parte la sabbia bianca e il mare azzurro, dall’altra l’acqua placida di Molentargius dove si specchiano i fenicotteri.

Il progetto

«E quando sarà ultimato sarà ancora più suggestivo – promette con orgoglio il sindaco Graziano Milia –, diventando una delle spiagge urbane più belle del Mediterraneo. Abbiamo scelto di fare del Poetto un luogo di grande pregio ambientale, ricostruendo un rapporto più vissuto con la città, che in passato non esisteva e adesso deve essere rafforzato». Senza trasformarla però in una industria balneare fatta di distese di ombrelloni e corpi sudati stile Riviera romagnola. «Noi vogliamo uno sviluppo sostenibile che non può prescindere dalla connessione col parco di Molentargius, valorizziamo l’aspetto dell’unicità e del pregio ambientale che è poi la nuova frontiera del turismo – continua Milia –. I flussi internazionali cercano questo, non spiagge accalcate. Nel nostro Piano di utilizzo del litorale che attende solo l’ok della Regione abbiamo scelto di non aumentare di molto le concessioni balneari, pur potendolo fare, lasciando così ampi spazi di spiaggia libera. Crediamo sia una scommessa vincente».

Costi e tempi

Una scommessa su cui il Comune ha puntato forte, investendo complessivamente 12 milioni di euro. Tre sono stati spesi per il primo lotto. Gli altri nove serviranno per gli ultimi due. «Il secondo, dal Frontemare a Margine Rosso partirà a maggio – spiega Antonio Conti, assessore all’Urbanistica – e dovremo finirlo per forza entro aprile 2027 perché ci sono anche fondi del Pnrr. Questa estate non potremo sospendere i lavori proprio per stare dentro ai tempi, che sono già molto stretti. Per questo inizieremo a lavorare dal fronte strada per fare subito i parcheggi che sono strategici. Poi passeremo all’ultimo tratto, quello dalla Marinella al confine con Cagliari anche se probabilmente i soldi non basteranno e dovremo trovarne altri: il progetto è precedente alla crisi ucraina e i prezzi nel frattempo sono schizzati alle stelle». Insomma, alle porte c’è un’estate di disagi e caos. Milia però invita alla pazienza ed è fiducioso: «Contiamo di avere il nuovo lungomare ultimato per l’estate del 2027 – dice -, con il ripristino della pineta che nel passato è stata distrutta, spazi per gli sport acquatici e anche i due grandi parcheggi di scambio connessi da navette elettriche che sorgeranno affianco al palazzetto di via Beethoven e a Margine Rosso».

Mari Pintau

Poetto ma non solo. «Quartu ha oltre 20 chilometri di costa e spiagge bellissime – conclude il sindaco -, una fra tutte Mari Pintau per la quale abbiamo già deciso il numero chiuso che probabilmente faremo partire dall’estate 2026. Abbiamo finalmente risistemato anche il Centro velico di s’Oru ‘e Mari, puntiamo sulla forte collaborazione col porto di Capitana e stiamo parlando con tutti gli operatori privati per lavorare in sinergia. E abbiamo un grande sogno, riconnetterci con le montagne che stanno alle spalle». E a quel punto parlare di “Destination Quartu” non sembrerà più una barzelletta.

