Turismo, giugno è un rebus 

L’incognita è giugno. Per luglio e agosto, come di consueto, è attesa l’invasione di turisti. Il conto alla rovescia per l’estate è ufficialmente iniziato e le previsioni per il settore alberghiero sembrano promettenti. Ma per ora nessun boom: si spera nei last minute. A pesare, oltre all’inflazione, il caro trasporti e gli handicap infrastrutturali che inchiodano all’angolo il territorio. L’aeroporto è stato riaperto lo scorso anno con il nulla osta all’aviazione generale, certificato esclusivo anche per la stagione in corso. «Nel 2023 sono arrivati 400 aerei, quest’anno la stima è di raggiungere quota 600 sempre con il mercato di gamma alta, gli aerotaxi», dice Rocco Meloni, manager di Aliarbatax, la controllata del Consorzio industriale che gestisce lo scalo aereo. In crescita le prenotazioni per le escursioni sulla Costa di Baunei e le attività del turismo esperienziale.

Numeri in linea

I database degli hotel non raccontano di assalti alle prenotazioni. «A oggi abbiamo un più 1 per cento rispetto allo scorso anno», afferma Marino Catte, titolare dell’Hotel Arbatasar, il quattro stelle di via Porto Frailis. Un segnale che, sebbene impercettibile, risulta confortante. «Siamo in linea con la precedente stagione, una flessione a giugno, almeno per il momento, ma per i mesi successivi le prenotazioni ci sono». I trasporti restano l’anello debole del sistema: «Se non si risolve il problema non ne usciremo mai», puntualizza Catte. Al Baia Cea resort si lavora ad alto ritmo da aprile: «I numeri che abbiamo avuto quest’anno non ce li ha mai dati il miglior maggio», osserva il proprietario, Rocco Meloni: «In questo periodo il nostro turismo è quasi monopolizzato dagli ospiti che arrivano dal Nord Europa, mentre gli italiano arriveranno nei due mesi centrali dell’estate. Va meglio dell’anno scorso».

Il nodo resta sempre lo sviluppo dell’aeroporto, alla ricerca della consacrazione definitiva: l’obiettivo è ottenere l’abilitazione all’aviazione commerciale. «Siamo in fase di istruttoria Enac e in attesa di firma della convenzione con la Regione per l’adeguamento in termini di sicurezza e strutture dell’aeroporto. Mercoledì prossimo - annuncia l’amministratore delegato della società di gestione - è in programma un incontro con i tecnici dell’assessorato ai Trasporti. Ci sono 3 milioni di euro per l’adeguamento dello scalo».

RIPRODUZIONE RISERVATA