Turismo gay friendly? C’è Babaiola 

«Gay-friendly? No, grazie». Sette strutture ricettive cagliaritane su dieci non sarebbero disposte ad accogliere gay, lesbiche, bisessuali e transessuali. Il dato, tutt’altro che al passo con i tempi, emerge da una recente indagine condotta telefonicamente dagli operatori di Babaiola, social travel dedicato alla comunità Lgbtqia+ nato nel 2016 per iniziativa di tre giovani sardi nell’ambito del Contamination Lab dell’Università di Cagliari.

Le motivazioni del rifiuto sono risultate spesso offensive e a dir poco sconcertanti. «Non accettiamo trans perché sono troppo appariscenti», «I gay non li vogliamo perché fanno le orge», «Le lesbiche sono isteriche», «Non vogliamo effusioni davanti ai bambini». E ancora: «Gay-friendly? Noi siamo già pet-friendly», «Preferiamo le famiglie a voi».

L’algoritmo

Grazie al suo algoritmo, Babaiola è in grado di offrire combinazioni di offerte su voli e hotel, una lista aggiornata di locali ed eventi gay-friendly per numerose destinazioni europee e internazionali, consentendo agli utenti di scegliere la propria vacanza su misura in libertà e senza discriminazioni. Attualmente opera su tutto il territorio nazionale con venticinquemila iscritti. Si tratta, in pratica, di una app in cui gli utenti possono reperire informazioni anche per trovare compagni di viaggio e fare nuove amicizie. I dipendenti della community hanno contattato numerose strutture per proporre l’affiliazione e sette su dieci si son dette non interessate.

I pregiudizi

«Quando facciamo queste chiamate ne sentiamo di tutti i colori», racconta Federica Saba, 38 anni, amministratrice unica di Babaiola e madre di due figli, «il problema non riguarda tanto i grandi alberghi, dove prevale la professionalità e non vengono fatte discriminazioni, quanto le realtà piccole, extralberghiere, come B&B e case vacanza. Il nostro approccio è soft: informiamo dell’esistenza della piattaforma e proponiamo l’affiliazione. Purtroppo, però, le risposte sono spesso agghiaccianti, al punto che un nostro dipendente ha dovuto chiedere un mese di aspettativa per riprendersi dalla violenza emotiva subita. Alcuni palesano di non volerci, ci dicono che non vogliono essere accostati alla sigla Lgbtqia+. Altri accampano scuse come “abbiamo poche camere” o “io sarei anche favorevole ma mio marito non vuole”. Quando si campa di populismo questo è il risultato», conclude Saba, laurea in Global Governance, già mediatrice culturale in un centro di accoglienza per migranti, «il fatto è che la povertà economica cresce insieme a quella culturale e all’ignoranza».

Amareggiato anche Carlo Cotza, portavoce dell’Arc. «Spiace che nonostante i tanti passi avanti fatti si registrino ancora denunce di discriminazione basate sull’orientamento sessuale o l’identità di genere», commenta, «sono il segno che sono ancora assolutamente necessari i Centri contro le discriminazioni attivi nel capoluogo e a Sassari. Anche per questo scenderemo in piazza a Cagliari, con il Sardegna Pride, il 29 giugno».

RIPRODUZIONE RISERVATA