Turismo fuori stagione, vertice tra Regione e operatori: «Puntiamo sugli eventi diffusi» 

La Regione scopre l’acqua fredda, e non è affatto un male. Quella calda, i turisti di luglio e agosto la conoscono bene, infatti la capacità di accoglienza dell’Isola si satura. È invece quando il mare è freddo, che i conti non tornano, perché gli hotel chiudono e un’importante voce del Pil sardo va in letargo. Alla Regione ne sono (finalmente) convinti: non si può vendere il mare d’inverno ma la stagione poi non così fredda, senza il mare, invece sì. Su questo adesso si lavora. Abbandonato il concetto dei mesi “di spalla” all’estate, ai quali da sempre - e invano - si tenta di estendere la stagione, l’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, lavora a un’idea e la discute con gli imprenditori del turismo. Ieri pomeriggio era il turno di Federalberghi Confcommercio, con la quale la Regione ha trovato molti punti d’incontro.

Cambio di paradigma

Il riassunto, ridotto all’osso, suona rassicurante: «Dopo trent’anni, si prende atto che il modello solo balneare è fallito», premette Cuccureddu, «e allora dobbiamo lavorare su un’altra idea, puntare a target di turismo diversi da quelli estivi, cioè individuare una settimana in ogni mese non balneare per creare un’attrattiva. A gennaio abbiamo avuto ottimi riscontri con i tanti Capodanno in piazza organizzati in Sardegna, a febbraio può essere il Carnevale, ad aprile la Pasqua, a maggio Sant’Efisio, poi c’è la rete dei Cammini e tanto altro si può organizzare, e sfruttare, per portare qui i turisti. Ad esempio, fiere». L’assessore ricorda l’incidenza del turismo sul Pil: «In Italia la media è dell’11 per cento, in Sardegna dell’8 e mezzo. Nel Paese il coefficiente di riempimento delle camere nel settore alberghiero è del 36 per cento, nell’Isola siamo al venti. Dobbiamo mettere in campo una rivoluzione copernicana». Insomma, non chiedersi che cosa il turismo può fare per la Sardegna, bensì che cosa l’Isola può fare per il turismo.

Numeri migliori

Slogan? Cuccureddu è convinto che non sia assolutamente così: «Chi lavora nel turismo non deve girarsi i pollici per otto mesi l’anno, perché così non avremo mai professionisti del settore. Se il turismo lavora bene sempre, allora dobbiamo trasformare le strutture di accoglienza: riscaldare le piscine, ad esempio, e modificare gli hotel per un’accoglienza continuativa. Miriamo sui target della bassa stagione, investiamo in pubblicità e facciamoci notare sui social in Spagna, patria dei turisti più assidui fuori stagione», conclude Cuccureddu, che ovviamente mette in campo contributi regionali.

Gli operatori

Il discorso fila bene secondo Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi, che gradisce molto il rovesciamento delle vecchie convinzioni: «Finalmente si ragiona per dati economici, cioè sui flussi di denaro, e non sulla base delle mere presenze. Finalmente si capisce che per predire il futuro bisogna conoscere molto bene il presente, e a questo serve l’accordo tra Regione e Mastercard, che comunicherà per che cosa e dove i turisti spendono qui da noi: hotel, ristoranti, servizi eccetera». Insomma, meno chiacchiere e un approccio più scientifico. «L’invenduto negli hotel è un costo enorme, per questo chiudono in inverno, ma se è possibile farli aprire con le stesse perdite di quando sono chiusi, allora potrebbe iniziare un percorso virtuoso verso la redditività anche in bassa stagione. Se questo accadrà, non preoccupiamoci per i voli: se c’è richiesta di biglietti, le compagnie rispondono con un’offerta maggiore, questo accade da sé». Certo, avere strutture ricettive pensate con le regole in vigore dal 1984 non aiuta, «allora bisogna facilitare gli albergatori nel modificarle quanto basta per rispondere alle nuove esigenze, a partire dalle dimensioni delle stanze negli alberghi delle categorie superiori», fa notare Manca. E poi, basta improvvisazioni: «Se la Regione programma con adeguato anticipo gli attrattori turistici in bassa stagione», chiude il presidente di Federalberghi Sardegna, «avranno la possibilità di adeguare il proprio servizio hotel, extralberghiero, bar, ristoranti, altri servizi e perfino i taxi». Insomma, essere scienza. Non fantascienza.

