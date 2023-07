Turismo, fuga dalle paghe da fame 

Cinquecento euro per un mese di lavoro. Quaranta ore settimanali, con una retribuzione che al netto di tutto risulta di 4,16 euro all’ora comprensivo di tredicesima, quattordicesima e tfr. C’è un metodo collaudato e sempre più diffuso per chi vuole pagare meno i lavoratori, soprattutto quelli stagionali: ci si mette d’accordo con un sindacato compiacente, poco rappresentativo, si sigla un contratto collettivo di lavoro, lo si deposita al Cnel, ed è fatta. La Cgil denuncia il fenomeno in rapida ascesa in questa stagione orfana del boom tanto atteso. «Ci sono strutture che in Ogliastra stanno applicando contratti da fame, ovvero contratti pirata non sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentate. In tanti stanno dando le dimissioni: siamo preoccupati». A parlare è Domenica Muravera, la segretaria della Cgil Nuoro-Ogliastra.

Fenomeno in crescita

«Stiamo toccando con mano un malessere generalizzato», puntualizza la leader territoriale della Cgil. I lavoratori si dimettono appena vedono la busta paga. Quattro solo ieri. «Ci hanno preannunciato che altri, nei prossimi giorni, verranno da noi per fare lo stesso», aggiunge Muravera. Marco e Laura (nomi di fantasia) sono due lavoratori segnati da un comune destino. Lui è arrivato dalla Penisola con tanto entusiasmo. Fa l’animatore. Si è ritrovato con uno stipendio di 500 euro. «Questo importo significa essere schiavi senza alcun diritto».

Inaccettabile

Laura di chilometri ne ha fatto meno, perché è sarda ma non ogliastrina. «Con lo stipendio percepito non mi pago neppure l’affitto», ha detto l’animatrice che ora, in piena stagione, è senza occupazione. «Stiamo assistendo a una moria impressionante di stagionali. Basta con la storiella che i giovani sono sfaticati o poco flessibili. Vogliono lavorare ma a condizioni accettabili. Detto questo - precisa Muravera - occorre anche dire che sul territorio ci sono anche imprenditori virtuosi».

