Turismo fluviale, l’altra Isola 

Barbagia e Ogliastra scommettono sul turismo fluviale. Sono sempre più numerosi i villeggianti che, ogni anno si spostano dal mare verso torrenti e piscine naturali del Gennargentu e fra gli invasi dell’alto Flumendosa, Gusana e Govossai.emergere un crescente interesse per la quiete lontano dalle spiagge affollate, approfittando del relax fra trekking e mountain bike a ridosso dei corsi d’acqua, ma anche canoa, acquatrek, calate in corsa e bagni refrigeranti.

I percorsi

Partendo da Seulo e Gadoni, tra le mete più ambite con le piscine di “Sa Stiddiosa” “Is Caddaias” e “Arredelus” a cui se ne aggiungono altre dozzine sparse fra foreste secolari, le giornate scorrono con un flusso continuo di visitatori: «Siamo fieri di essere tra i pionieri del turismo fluviale strutturato – commenta il primo cittadino seulese Enrico Murgia. – Già nel 1995 abbiamo scommesso su questa nuova forma di promozione del territorio, ideando la manifestazione naturalista “Andalas” che il 13 agosto festeggerà il suo trentesimo anniversario».l vero cambiamento, secondo Murgia, sarebbe arrivato grazie all’avvento dei social: «L’epopea di Instagram e Facebook, unita a compagne di comunicazione mirate ci hanno consentito di promuovere Sa Stiddiosa che oggi è diventata una vera attrattiva, con diversi operatori che ogni giorno accolgono i turisti. In tanti si fermano ad apprezzare le nostre piscine e degustare il buon cibo».la piscina di Sa Stiddiosa, «la cui parete ricade nel nostro comune», dice il sindaco di Gadoni Francesco Peddio, «registriamo una crescente vocazione verso la spiaggia di Arredelus. Ci sono poi alcuni imprenditori che stanno investendo fra tour lungo i fiumi, escursioni a cavallo ed esperienze enogastronomiche».

Fare sistema

Il sindaco di Aritzo, Paolo Fontana, parla della nuova strada di “Geldesi”, ultimata proprio in questi giorni, che collegherà le alture di Santa Maria sino al Flumendosa: «La nuova opera infrastrutturale che andremo a collaudare a brevissimo, rappresenta una forma di edilizia che rispetta l’ambiente non impattando il paesaggio. Ora i visitatori potranno arrivare alle spiagge fluviali con più facilità non utilizzando necessariamente i fuoristrada. Siamo pronti a un progetto unitario con Gadoni e Seulo».

La scommessa

Importanti i numeri anche fra Ulassai e Ussassai, con le piscina lungo il rio Taquisara e San Girolamo, con “Su Tuvu Mannu” e “S’Ogliu Ermanu”, “Su Tuvu Nieddu”: «Ogni giorno stiamo assistendo al boom di turisti – commenta il sindaco di Ussassai Chicco Usai – alcuni purtroppo sono indisciplinati e le nostre ordinanze non bastano. Stiamo valutando un disciplinare più ampio di comune accordo con tour operator e imprenditori turistici».Sulla stessa direzione Villagrande Strisaili e Arzana, con le piscine di “Bau Mea” e il rio “Pirincanes”. «Vogliamo promuovere un turismo rispettoso dell’ambiente e delle nostre risorse. Pirincanes può diventare un punto di riferimento per chi cerca esperienze vere e naturali, lontane dal turismo di massa», dichiara il sindaco Angelo Stochino.

Gavoi punta ad accessi mirati: «Siamo percussori dell’attività del cayak sul lago di Gusana - commenta l’imprenditore turistico Paolo Mulas - rispetto all’invasione degli scorso anni, ora registriamo una flessione, con utenti che arrivano dal territorio ma anche esteri che soggiornano negli alberghi vicini. Confidiamo in un rilancio».

